立院三讀 民法兄弟姊妹特留分刪了！法務部：繼承順位、應繼分不變

立法院會昨（28）日三讀通過《民法》相關修正案，刪除兄弟姊妹特留分，更貼近遺囑自由，並明定修法自公布六個月後施行。法務部提醒，手足繼承順位、應繼分維持不變，若未透過遺囑事先規劃，兄弟姊妹仍能依法參與遺產分配。

隨著社會變遷，兄弟姊妹成年後多已各自經濟獨立，甚至情感疏離，過去卻因血緣關係而有「特留分」保障，引發爭端。

民眾在公共政策網路參與平台發起連署，呼籲刪除手足特留分，獲得許多回響，法務部、各黨立委紛紛提出修法。

立法院會昨日三讀通過立委提案修正《民法》第1223條、民法繼承編施行法增訂第12條，刪除手足特留分，明定修法自公布六個月後施行。

依規定，立法院三讀通過法律，移送總統及行政院，由總統於收到後十日內發布，順利的話可望明年初上路。

法務部表示，立院三讀刪除兄弟姊妹特留分，與法務部修法版本一致，主要因應現代社會家庭生活型態改變，兄弟姊妹關係已不如以往緊密，為回應社會期待，酌予放寬對遺囑人遺囑自由之限制。

法務部指出，新法有六個月緩衝期，在總統公布日起六個月內，若發生繼承事實，仍適用舊法規定。也就是在這段時間去世，手足仍可主張特留分。

法務部強調，新法修正後，兄弟姊妹繼承順位、應繼分維持不變，因此未來新法上路後，若沒有遺囑、也沒有前順位繼承人，兄弟姊妹仍可分產。

舉例來說，陳先生、陳太太膝下無子女，且陳先生父母雙亡，在陳先生去世後，出現一名長年未聯繫的弟弟。

假設陳先生有立遺囑，要將財產全數留給陳太太，在修法前，弟弟可主張特留分（應繼分的三分之一），此時，可分走六分之一財產。而修法後，弟弟不再能主張特留分，陳太太可100%保留遺產。

但假設陳先生未立遺囑，無論是修法前、修法後，弟弟都有應繼分，陳太太、弟弟都能各自分得二分之一。

台灣遺囑協會理事長劉韋德表示，此次修法，對於已發生的繼承案件原則上並無溯及效力，仍應依繼承開始時的舊法認定兄弟姊妹特留分。

不過修法生效前，尚未終結的調解或訴訟案件，其新舊法適用問題，仍可能要依實際個案狀況，依修法時的施行細則或過渡條款來確認。