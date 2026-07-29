外銷勞務零稅率 有條件

外銷勞務適用營業稅零稅率，財政部台北國稅局提醒，是否適用零稅率，除須取得外匯收入證明文件外，更重要的是勞務須在國外使用，若勞務實際使用地在國內，即使款項由國外匯入，仍須依規課徵5%營業稅。

台北國稅局表示，依營業稅法規定，與外銷有關勞務，或在國內提供、但於國外使用的勞務，才可適用營業稅零稅率。

此外營業人申報時，也須取得外匯結售或存入政府指定銀行的外匯證明文件。

舉例來說，國內甲公司接受國外A公司委託，提供資訊軟體服務給國內乙公司使用，由A公司自海外匯入84萬元（含稅）服務報酬，甲公司因此申報適用零稅率，但經查核發現，該資訊軟體服務實際是在國內由乙公司使用，並非在國外使用，不符合零稅率規定，應依規定開立發票，並補繳營業稅。