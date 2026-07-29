聽新聞
0:00 / 0:00

進口車降稅試算代價600億 財部：現階段不宜推動

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
財政部。聯合報系資料照
財政部。聯合報系資料照

朝野立委提出七案調降小客車關稅及汽車零組件關稅修法草案，財政部昨（28）日表示，小客車整車關稅調降影響重大，在不分國家、全面調降下，稅損最高恐達601億元，影響847億元產值。財政部強調為保留對外經貿談判籌碼，現階段尚不宜推動。

至於汽車零組件關稅調降部分，可適時配合經濟部研議辦理。經濟部初步估算，若調降13項汽車零組件調降關稅，稅收不減反增，淨稅收可增加約0.52億元。

美國川普總統去年宣布啟動對等關稅後，朝野立委提出共七案調降小客車關稅及汽車零組件關稅修法提案，財政部今日將赴立法院財委會報告相關議題。

財政部報告指出，據經濟部過去所提稅式支出，以國產車產值不受影響而延續現況自然成長之樂觀情境、與進口車市占率完全替代國產車之悲觀情境來看，稅損約523億元至601億元。

不過這是全面降稅的情況下，經貿談判辦公室、經濟部先前曾表態，汽車零關稅僅限美國車，不會外溢到其他國家。

經濟部指出，車輛產業正值燃油車轉型電動車關鍵時刻，若全面調降或取消關稅，恐影響847.74億元產值及8.26萬相關從業人員生計。財政部表示，小客車關稅調降影響重大，為保留對外經貿談判籌碼，現階段尚不宜推動。

在調降汽車零組件關稅部分，朝野立委分別針對九項汽車零組件調降至0％至8％，及13項零組件調降至免稅，包括引擎、汽缸、化油器、噴油嘴、離合器及安全氣囊等，現關稅稅率為5％至17.5％，去年進口總值約213億元，關稅收入18億元；13項零組件去年進口總值約135億元，關稅收入20億元。

財政部指出，經濟部目前正在辦理稅式支出評估，九項汽車零組件調降關稅，初步估算稅損約8.26億元；針對13項汽車零組件調降關稅，初步估算淨稅收可增加約0.52億元。

財政部表示，待經濟部完成稅式支出評估，認為調降汽車零組件關稅對國內汽車產業發展確屬必要、可行及有效，將適時配合研議辦理。

財政部 關稅 經濟部

延伸閱讀

立委提案調降小客車進口關稅 財政部：現階段不宜推動

小客車若零關稅 財部：最壞恐稅損逾601億元、逾8萬人生計有慮

美國301關稅 中國商務部：全面評估美方後續舉措

外企技術授權免稅 四重點

相關新聞

立院三讀 民法兄弟姊妹特留分刪了！法務部：繼承順位、應繼分不變

立法院會昨（28）日三讀通過《民法》相關修正案，刪除兄弟姊妹特留分，更貼近遺囑自由，並明定修法自公布六個月後施行。法務部提醒，手足繼承順位、應繼分維持不變，若未透過遺囑事先規劃，兄弟姊妹仍能依法參與遺產分配。

進口車降稅試算代價600億 財部：現階段不宜推動

朝野立委提出七案調降小客車關稅及汽車零組件關稅修法草案，財政部昨（28）日表示，小客車整車關稅調降影響重大，在不分國家、全面調降下，稅損最高恐達601億元，影響847億元產值。財政部強調為保留對外經貿談判籌碼，現階段尚不宜推動。

外銷勞務零稅率 有條件

外銷勞務適用營業稅零稅率，財政部台北國稅局提醒，是否適用零稅率，除須取得外匯收入證明文件外，更重要的是勞務須在國外使用，若勞務實際使用地在國內，即使款項由國外匯入，仍須依規課徵5%營業稅。

立院三讀通過刪除兄弟姊妹特留分 兩大配套沒過將再溝通

立法院會昨（28）日三讀通過刪除兄弟姊妹特留分，不過先前法務部所提草案，包含「特別貢獻制」、「遺產酌給制」等兩大配套，並未在此次修法中通過。法務部表示，後續將持續溝通，續推兩大配套修法，讓繼承法制更加完善。

兄弟姊妹特留分規定走入歷史 單身、頂客族應及早準備

兄弟姊妹特留分規定走入歷史，專家指出，修法後單身、頂客族是影響最深的兩大族群，遺囑將扮演更重要角色，應超前部署、及早安排遺囑規劃。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。