進口車降稅試算代價600億 財部：現階段不宜推動

朝野立委提出七案調降小客車關稅及汽車零組件關稅修法草案，財政部昨（28）日表示，小客車整車關稅調降影響重大，在不分國家、全面調降下，稅損最高恐達601億元，影響847億元產值。財政部強調為保留對外經貿談判籌碼，現階段尚不宜推動。

至於汽車零組件關稅調降部分，可適時配合經濟部研議辦理。經濟部初步估算，若調降13項汽車零組件調降關稅，稅收不減反增，淨稅收可增加約0.52億元。

美國川普總統去年宣布啟動對等關稅後，朝野立委提出共七案調降小客車關稅及汽車零組件關稅修法提案，財政部今日將赴立法院財委會報告相關議題。

財政部報告指出，據經濟部過去所提稅式支出，以國產車產值不受影響而延續現況自然成長之樂觀情境、與進口車市占率完全替代國產車之悲觀情境來看，稅損約523億元至601億元。

不過這是全面降稅的情況下，經貿談判辦公室、經濟部先前曾表態，汽車零關稅僅限美國車，不會外溢到其他國家。

經濟部指出，車輛產業正值燃油車轉型電動車關鍵時刻，若全面調降或取消關稅，恐影響847.74億元產值及8.26萬相關從業人員生計。財政部表示，小客車關稅調降影響重大，為保留對外經貿談判籌碼，現階段尚不宜推動。

在調降汽車零組件關稅部分，朝野立委分別針對九項汽車零組件調降至0％至8％，及13項零組件調降至免稅，包括引擎、汽缸、化油器、噴油嘴、離合器及安全氣囊等，現關稅稅率為5％至17.5％，去年進口總值約213億元，關稅收入18億元；13項零組件去年進口總值約135億元，關稅收入20億元。

財政部指出，經濟部目前正在辦理稅式支出評估，九項汽車零組件調降關稅，初步估算稅損約8.26億元；針對13項汽車零組件調降關稅，初步估算淨稅收可增加約0.52億元。

財政部表示，待經濟部完成稅式支出評估，認為調降汽車零組件關稅對國內汽車產業發展確屬必要、可行及有效，將適時配合研議辦理。