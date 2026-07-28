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立院三讀刪兄弟姊妹特留分！律師籲2族群快立遺囑 漏1細節手足仍能分遺產

聯合新聞網／ 綜合報導
立院三讀刪除民法兄弟姊妹特留分，蘇家宏表示，單身族、頂客族可以透過遺囑不讓特定手足繼承遺產。聯合報系資料照
立院三讀刪除民法兄弟姊妹特留分，蘇家宏表示，單身族、頂客族可以透過遺囑不讓特定手足繼承遺產。聯合報系資料照

立法院會今（28）日三讀通過攸關刪除兄弟姊妹特留分規定的民法修正案，確定刪除手足的特留分3分之1部分。律師蘇家宏在臉書發文，呼籲「頂客族單身族要立刻寫遺囑」，但其中頂客族要特別留意遺囑的寫法，若不小心寫錯，兄弟姊妹仍可能繼承到遺產。

針對立院三讀刪除民法兄弟姊妹特留分，蘇家宏在臉書發文，呼籲「頂客族與單身族要立刻寫遺囑了」。

首先，單身族只要寫遺囑就能讓特定手足無法繼承遺產，蘇家宏提到，以前即使因互看不順眼、完全沒有往來等情形，除非有喪失繼承權的事由，單身族也無法用遺囑讓特定手足無法繼承遺產。如今民法刪除兄弟姊妹特留分，單身族可透過遺囑讓遺產留給自己所愛的家人。

頂客族如今也可透過遺囑將遺產留給另一半，不過蘇家宏提醒，頂客族要特別注意是「最後活著的人遺囑怎麼寫」，如果寫法錯誤仍可能讓手足繼承遺產。蘇舉例，頂客族的太太只想將遺產留給先生，但遺囑內容僅寫「我要把我名下所有財產給先生」，若出現先生比太太更早往生，這份遺囑就無法將太太的遺產交付給已往生的先生，太太的手足們就可依照法定繼承的身分獲得遺產。

此外，蘇家宏也提醒若單身族、頂客族沒有立遺囑的話，兄弟姊妹仍能繼承遺產。文末，蘇家宏表示寫完遺囑後仍要好好活著，立院修正民法1223條，仍須等待總統公布後6個月施行，兄弟姐妹特留分刪除屆時才生效，之後的遺囑繼承就必須照新法規定辦理。

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