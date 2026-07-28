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小客車若零關稅 財部：最壞恐稅損逾601億元、逾8萬人生計有慮

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
美國汽車示意圖。 圖／AI生成
美國汽車示意圖。 圖／AI生成

在外界關心進口小客車整車零關稅財政部報告指出，據經濟部過去提出的稅式支出評估報告，不管是以樂觀情境或悲觀情境兩種情境分析，稅收淨損約523億元至601億元之外，還會影響約847.74億元產值及8.26萬相關從業人員生計。

美國川普總統去年宣布啟動對等關稅後，朝野立委提出共7案調降小客車關稅及汽車零組件關稅修法提案，財政部29日將赴立法院財委會報告「海關進口稅則部分稅則修正草案」。

經濟部過去曾評估，在調降關稅後，以國產車產值不受影響而延續現況自然成長之樂觀情境、進口車市占率完全替代國產車之悲觀情境兩種情境分析，採最終收入損失法推估稅收影響數，依照關稅、貨物稅、營業稅、營利所稅及個人綜所稅等各項稅目計算，兩種情境均為稅收損失，稅收淨損約523億元至601億元。

我國車輛產業正值燃油車轉型電動車之關鍵時刻，若調降或取消關稅，恐有國產車廠及零組件廠關廠撤離之虞，影響847.74億元產值及8.26萬相關從業人員生計，也會導致國產車競爭力與研發技術能量下滑，衝擊下世代車輛產業發展。財政部表示，有關小客車關稅之調降，除對產業發展及相關從業人員之就業有重大影響外，為保留我國對外經貿談判籌碼，現階段尚不宜推動。

汽車關稅 關稅 財政部 經濟部

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