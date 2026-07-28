立委提案調降小客車進口關稅 財政部：現階段不宜推動

針對立委提案進口小客車關稅調降至免稅案，財政部引述經濟部報告指出，評估稅收淨損約新台幣523億元至601億元，亦對產業發展與從業人員有重大影響，建議現階段尚不宜推動。

為降低民眾購車負擔，立法院財政委員會明天將審查海關進口稅則部分稅則修正草案，各黨立委分別提案調降小客車關稅及汽車零組件關稅。

其中，針對調降小客車關稅部分，財政部書面報告指出，去年台灣小客車進口總值約2103億元，關稅收入368億元。

財政部表示，經濟部曾於113年間針對立委所提小客車關稅調降至免稅案，完成稅式支出評估報告，在樂觀與悲觀兩種情境中，無論國產車產值是否受進口車完全替代，均為稅收損失，稅收淨損約523億元至601億元。

財政部引述經濟部報告指出，台灣車輛產業正值燃油車轉型電動車的關鍵時刻，若調降或取消關稅，恐有國產車廠及零組件廠關廠撤離之虞，影響約847.74億元產值、8.26萬相關從業人員生計，亦導致國產車競爭力與研發技術能量下滑，衝擊下世代車輛產業發展。

因此，財政部建議，有關小客車關稅調降，除對產業發展及相關從業人員就業有重大影響外，為保留台灣對外經貿談判籌碼，現階段尚不宜推動。

另對調降汽車零組件關稅方面，財政部說明，立委提案分別就9項汽車零組件調降0%至8%，及13項零組件調降至免稅，包括引擎、汽缸、化油器、噴油嘴、離合器及安全氣囊等，現行關稅稅率為5%至17.5%。

財政部表示，去年9項汽車零組件進口總值約213億元，關稅收入18億元；13項零組件進口總值約135億元，關稅收入20億元。

財政部說明，經濟部目前正辦理稅式支出評估作業，針對9項汽車零組件調降關稅，初步估算稅收淨損失約8.26億元；針對13項汽車零組件調降關稅，初步估算預期淨稅收可增加約0.52億元，不過稅式支出評估作業尚待完成。

財政部表示，待產業主管機關經濟部完成稅式支出評估，認為調降汽車零組件關稅對國內汽車產業發展確屬必要、可行及有效，將適時配合研議辦理。