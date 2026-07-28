特留分修法三讀 法務部：續推遺產酌給、特別貢獻配套

立法院會28日三讀通過委員提案修正《民法》第1223條及「民法繼承編施行法」第12條規定，刪除「兄弟姊妹特留分」。法務部表示，這與其修法方向相同，法務部敬表支持。

法務部提到，此次刪除「兄弟姊妹特留分」規定，主要因應現代社會家庭生活型態改變，兄弟姊妹間之關係已未若以往緊密，為回應社會期待，而酌予放寬對遺囑人遺囑自由之限制。

法務部提醒，此次刪除兄弟姊妹之「特留分」，其「應繼分」規定則仍予維持，如果被繼承人未於生前預立遺囑「排除兄弟姊妹繼承遺產」，也無其他前順位法定繼承人時，其兄弟姊妹仍得依現行《民法》第1138條規定繼承。

為避免僅刪除上開規定，可能造成個案適用結果之不公平，法務部先前邀集專家學者及相關機關密集召開六次研商會議，擬具「民法繼承編部分條文修正草案」，包含配套修正現行「遺產酌給制度」及增訂「繼承人特別貢獻」等規定，目前已報行政院審查中。

法務部將持續與相關機關協調溝通，推動後續法案審議作業，期能儘速完成配套部分修法程序，使繼承法制更臻完善。

如果被繼承人未於生前預立遺囑「排除兄弟姊妹繼承遺產」，也無其他前順位法定繼承人時，其兄弟姊妹仍得依現行《民法》第1138條規定繼承。法務部／提供