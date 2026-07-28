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刪除兄弟姊妹特留分 資誠：及早檢視傳承規劃因應新制
立法院於28日三讀通過《民法》第1223條修正案，刪除兄弟姊妹特留分規定，新制將於公布6個月後生效。資誠表示，此次修法將對遺囑規劃及財富傳承帶來重要影響，建議民眾及早檢視現有安排，以因應法制變革。
資誠指出，修法後，兄弟姊妹仍屬法定繼承人，若被繼承人未留下遺囑，法定繼承順序維持不變，兄弟姊妹仍可依法繼承遺產；然而，若被繼承人生前已預立遺囑，兄弟姊妹將不得再主張特留分保障。
資誠家族企業暨財富傳承服務執業會計師李南漢表示，這次修法重點在於強化遺囑自由及尊重被繼承人的最終意願，雖然兄弟姊妹的特留分規定遭刪除，但其作為第三順位法定繼承人的地位並未改變，因此，在未留下遺囑的情況下，兄弟姊妹仍可依法繼承遺產。
資誠進一步指出，這次修法預期將對高資產人士、頂客族、不婚族，以及家族企業的傳承規劃產生重要影響，相關族群宜重新檢視既有的財富傳承安排，評估是否符合最新法規及個人意願。
資誠建議，民眾可及早與專業顧問討論，全面檢視遺囑內容是否符合最新法制規範，同時評估家族企業股權安排、信託與傳承架構設計，以及跨世代財富移轉策略，依據自身需求規劃適切的資產傳承方案，以因應新制上路後可能帶來的影響。
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