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進口繳稅免排隊 海關推多元線上繳費24小時零時差速通關

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
進口稅費繳納管道指南，將繁雜的稅費繳納方式梳理為三大主要管道。圖／關務署高雄關提供
進口稅費繳納管道指南，將繁雜的稅費繳納方式梳理為三大主要管道。圖／關務署高雄關提供

進口貨物辦理通關，繳納稅費不用再跑銀行臨櫃排隊，關務署高雄關表示，為提升商民通關效率並響應節能減碳，呼籲進口業者與民眾多利用「關港貿單一窗口」線上轉帳繳稅，不僅提供24小時全年無休服務，還能省去現場排隊時間，大幅縮短貨物等待通關的時間。

高雄關指出，目前海關已建置多元便利的稅費繳納管道，民眾與企業可依自身需求選擇最適方式。

24小時線上電子繳納，免出門、最省時，單一窗口線上扣繳，民眾或企業只需準備自然人憑證或工商憑證，至「關港貿單一窗口」網站註冊登入，即可使用網路ATM或指定金融帳戶進行線上轉帳，相關業者亦可透過關貿網路公司的「EDI Turnkey系統」直接辦理扣繳。

若習慣實體繳費，可持紙本稅款繳納證，至駐海關代庫銀行收稅處繳納，或前往台灣銀行、彰化銀行、第一銀行、華南銀行、兆豐銀行、合作金庫等多家指定金融機構臨櫃匯款。

若為進口快遞貨物，可直接委託快遞業者，利用其設於海關的「預繳稅費保證金帳號」進行代繳，加速包裹出關速度。

高雄關特別提醒，若企業採用「先放後稅」的擔保額度帳戶，務必密切留意保證金額度是否充足，並於規定期限內繳清稅費，以免因逾期產生滯納金或額外利息費用。

民眾或業者若在系統操作或線上繳稅申請上有任何疑問，可至關港貿單一窗口網站查詢，或撥打免付費客服專線0800-299-889洽詢。

海關 台灣銀行 第一銀行

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