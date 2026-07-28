跨境網購寵物食品未遵守檢疫規定 基隆關：最重7年徒刑併科300萬元

跨境電商通路越來越方便，基隆關表示，國人飼養寵物數量逐年上升，不少毛爸毛媽因網購便利，受促銷吸引，常透過境外電商平臺訂購飼料、凍乾或其它寵物食品，並以快遞或郵包方式寄送回臺。然而，許多寵物食品屬於應施檢疫貨品，若未依規定向農業部動植物防疫檢疫署申請檢疫而遭海關查獲，可能面臨最高7年以下有期徒刑，併科新臺幣300萬元以下罰金，民眾不可不慎。

依據動物傳染病防治條例第34條第1項規定，應施檢疫物之輸入人或其代理人，輸入應施檢疫物時，須向輸入動物檢疫機關申請檢疫。基隆關指出，因寵物食品樣態繁多，多數製造過程會使用到禽畜原料，因此寵物食品多屬應實施檢疫物，如果加熱溫度及時間不能確實殺滅動物傳染病病原，就有引入疫病的風險。

基隆關指出，若民眾跨境網購這一類應施檢疫的寵物食品，沒有主動申請檢疫而被海關查獲，檢疫機關將依同條例第34條第3項、第41條及第43條規定，除貨品須銷毀外，屬來自疫區禁止輸入的禽畜肉品者，輸入人或其代理人最高可處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣300萬元以下罰金；非屬疫區禁止輸入的檢疫物，處新臺幣5萬元以上100萬元以下罰鍰。

基隆關呼籲，民眾購買寵物食品應優先選擇合法輸入或國內製造的產品；自行選購國外產品如有疑慮，可至防檢署網站（首頁/主題專區/輸入檢疫專區）查詢或電洽動物防疫免付費諮詢專線(電話：0800-761590)，避免因疏忽觸法，而影響自身權益。