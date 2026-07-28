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無人機條例14版本較勁 朝野8小時攻防

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
立法院經濟、外交國防、財政三大委員會27日聯席審查無人機條例，朝野提出14版本，歷時八小時討論，全數條文均無共識，皆保留送出委員會，待黨團協商後院會處理。路透
立法院經濟、外交國防、財政三大委員會27日聯席審查無人機條例，朝野提出14版本，歷時八小時討論，全數條文均無共識，皆保留送出委員會，待黨團協商後院會處理。路透

立法院經濟、外交國防、財政三大委員會昨（27）日聯席審查無人機條例，朝野提出14版本，歷時八小時討論，全數條文均無共識，皆保留送出委員會，待黨團協商後院會處理。

立法院三大委員會昨日審查朝野立委所提無人機條例，共達14版本，光是條例名稱就未能達成共識，針對法案主管機關、預算規模等深水區條文，更是各說各話，最終所有條文都保留送出委員會。觀察各版本草案，跨黨派共識都強調建立「非紅供應鏈」與資安防護，也希望創造國防與產業雙贏。

至於14版本歧異，主要可分為五項。第一，預算編列方式，院版及多數綠委主張編列「特別預算」，認為戰力建立有急迫性；國民黨團、民眾黨團則堅持以「年度常態預算」編列，民眾黨團更批評特別預算會造成「預算驅動而非市場驅動」。

第二，預算規模與期程可分為四種。院版及多數綠委版為2,100億元（五年期）；國民黨團版、綠委賴瑞隆版與李坤城版為2,400億元（六年期或擴大項目）；藍委賴士葆針對向美國採購「戰略級無人機」，編列500億特別預算；民眾黨團版及賴士葆另一版則未提具體金額（純產業法規）。

第三，主管機關設定則分為兩大方向。院版及多數綠委版以國防部為主，認為法案本質是「軍事採購法」；國民黨團、民眾黨團及賴士葆產業版以經濟部為主，認為法案本質是「產業發展法」，國防部只是需求方。

第四，採購標的與技術來源。政院版及多數朝野立委版，明定採購項目為「濱海監偵型無人機、濱海攻擊型無人機、小型自殺無人艇」，主攻「國內自製」。賴士葆的產業版提案較特殊，主張採購美國「高空長航時戰略偵察機、衛星資料鏈」，並強制要求外商給予40%工業合作與技術移轉。

第五，產業扶植手段的深淺分為兩種。院版及多數採購條例透過「長單、優先採購國內產品」進行「淺層扶植」。國民黨團、民眾黨團版要求建立「國家無人機產業發展戰略委員會」，及賴士葆產業版、鍾佳濱版對標《產業創新條例》規格提出租稅優惠，屬於「深層扶植」。

無人機 立法院 民眾黨團

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