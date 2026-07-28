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勞退新制五變革 8月上路

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

上路20年的勞退新制，8月1日起迎來重大變革，將實施勞動部修正《勞工退休金條例施行細則》，共五大重點，包含新增月退「30天猶豫期」可改一次領、明訂雇主不得拒絕勞工自提6%退休金、未成年遺屬請領時效改由成年起算等。

據統計，適用勞退新制強制提繳的事業單位約60萬餘家，勞工人數約783萬餘人，而擁有勞工退休金個人專戶的人數則達到1,310萬餘人。

過去在實務上，勞動部發現，少部分雇主為節省行政作業，拒絕為勞工申報並繳納自提。也曾發生部分勞工不諳法令，或因企業行政作業問題，月領、一次領選錯了而無調整機會。在檢討實務作業後，勞動部修正細則，共五大變革，即將於8月1日上路。

首先，月退新增「30天猶豫期」，勞工若誤選或想更改為月退休金，在首次月退金入帳日起30日內，可反悔改為「一次領」；勞動部日前統計，截至4月30日止，已收到22件申請案件。

其次，法律明訂雇主不得拒絕申報勞工自願提繳退休金（最高6%），且不得拒絕代為收繳勞工自願提繳之退休金，違反者可處罰加徵滯納金。

第三，保障未成年遺屬權益，遺屬請領退休金的十年時效，若為未成年者，改為「從成年之日起算」，避免喪失權益。

第四，擴大勞工之遺屬及指定請領人為「退休金權益不得讓與、抵銷或扣押」保障範圍，保障遺屬請領權益。

第五，明訂欠繳退休金之事業單位如有變更負責人，欠繳期間之新、舊負責人均應連帶負清償責任。

透過修法，勞動部盼精進勞工退休金法令與制度，強化雇主提繳退休金義務，並擴大保障勞工及其遺屬或指定請領人請領退休金之權益與彈性。

勞動部 退休金 勞退新制

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