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勞退自提率 逼近二成

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

適用勞退新制的勞工，除雇主每月為其強制提繳的退休金外，勞工也可依自身財務情況，在每月工資6%範圍內彈性自願提繳退休金。勞保局統計，目前自願提繳人數已超過150萬人，自提率也逼近二成。

勞保局統計至今年5月底，勞工退休金提繳單位60萬5,176個，全體提繳人數計786萬4,769人。其中，雇主提繳人數計775萬8,303人，個人自願提繳人數計151萬9,400人，自提率約19%。5月應計提繳金額288億餘元，平均提繳工資4萬8,555元。

數據顯示，早期勞退自提並不踴躍，參與率約在5%到6%。直到2020年底，自提率首度突破雙位數，達到10.08%；2024年底，勞退自提人數逼近120萬人，自提率約15.59%。

勞保局指出，自願提繳勞工退休金最大好處，在於「強迫儲蓄」與「專戶累積」。每月可依自身能力提繳一定比例退休金（最高6%），這筆錢會進到個人退休金專戶裡，並由政府統一管理與投資。

退休金 勞保

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