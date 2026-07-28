公路養管費 近四成還沒繳

交通部公路局提醒，今年自用汽車及機車公路養管費（原汽燃費）已於7月1日開徵，截至7月27日止已有61%車輛完成繳費，尚未繳納車輛約720萬輛，等於有將近四成還沒繳，公路局提醒繳費期限至7月31日止，請把握最後幾天繳費期限。

使用超過一甲子的「汽車燃料使用費」名稱已經走入歷史，改稱「公路使用養護安全管理費」，簡稱「公路養管費」，今年7月首度開徵，繳納期限至7月31日止。

公路局統計，仍有將近四成車輛尚未繳納公路養管費，民眾應把握最後期限。公路局指出，民眾可持繳納通知書至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務App」等多元方式繳納。

公路局提醒，車主若不確定車輛是否已繳納公路養管費，可先透過「監理服務網」或「監理服務App」查詢，避免重複繳納。