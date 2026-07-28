綜所稅首批退稅31日入帳 平均每戶可退16,745元

小確幸來了，今年5月申報去年綜合所得稅首批退稅，將於周五（31日）入帳。根據財政資訊中心統計，今年首批退稅案件共365萬戶，退稅金額合計約612億元，平均每戶可退稅16,745元。

今年申報去年度綜所稅已於6月1日截止，將分為三批退稅，分別於今年7月31日、10月30日、明年1月20日辦理，採帳戶直撥退稅者，退稅日當天就會直接入帳。

財政部先前初步統計，全國申報退稅金額約635億元。財政資訊中心最新統計指出，首批退稅就達612億元，共有365萬戶，其中有358萬戶選擇直撥退稅。

財政部高雄國稅局表示，申報時如有提供金融機構帳號，退稅款會在31日當天直撥入帳；若未提供金融機構帳號，也會在同一天寄出退稅憑單。

高雄國稅局表示，退稅憑單兌領期限自7月31日起至9月30日止，若退稅憑單金額未達5,000元，可持向票面指定的付款銀行兌領現金，其餘均須提出票據交換，才能領到退稅款。納稅人如接獲退稅憑單，務必在兌領期限內，持向票面指定付款行或提出交換方可領取。

財政部表示，首批退稅向來是退稅大宗，退稅日為7月31日，退稅對象是今年申報截止（6月1日）前採網路（含手機）申報、稅額試算以線上登錄或電話語音回復，以及5月11日前向戶籍地國稅局以紙本回復案件，都將成為退稅早鳥族。

第二批退稅日期為今年10月30日，主要是採用人工或二維條碼申報、稅額試算以紙本在5月12日至6月1日回復及5月11日前向非戶籍地國稅局回復的案件。

第三批退稅日期要等到明年1月20日，退稅對象是逾期申報、申報繳稅或不繳不退經國稅局核定為退稅案件。

國稅局呼籲，為免去往返金融機構提兌時間，並防範憑單遺失或被冒領，納稅人在辦理綜所稅結算申報時可選擇「直撥退稅」，並提供存款帳戶，在退稅日當天就會直接入帳，省時、便利又安全。

國稅局提醒，近年詐騙手法推陳出新，國稅局不會透過簡訊或通訊軟體要求民眾點擊連結進行退稅，請務必提高警覺。