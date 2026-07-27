用路人看過來！交通部提醒「公路養管費繳納期限至7月31日」

交通部公路局提醒，今年自用汽車及機車公路養管費（原汽燃費）已於7月1日開徵，截至7月27日止已有61%車輛完成繳費，尚未繳納車輛約720萬輛，公路局提醒繳費期限至7月31日止，請把握最後幾天繳費期限。

公路局表示，民眾可持繳納通知書至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網或手機下載「監理服務APP」、一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、悠遊付、永豐銀行、元大行動、台北富邦銀行、全支付及愛金卡等APP，以信用卡或金融活期帳戶線上繳納，若使用信用卡繳納，手續費請洽各發卡銀行，其餘繳納方式均免手續費。

公路局提醒，若不確定自己愛車是否已繳納公路養管費的車主，可先透過「監理服務網」或「監理服務APP」進行查詢，避免重複繳納。如尚未繳納，除可透過「監理服務網」或「監理服務APP」進行線上繳費，亦可利用超商多媒體設備補單及臨櫃繳納。此外，車主倘有繳費證明需求，亦可利用「監理服務網」即時查詢下載、列印或逕洽詢監理機關。

公路局同時也鼓勵車主申辦活期帳戶約定轉帳扣繳，請車主於「監理服務網」、「監理服務APP」申辦，以後就不必擔心遺忘繳費而受罰，省時又方便，敬請民眾多加利用。