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365萬戶注意！首批綜所稅退稅31日入帳 平均每戶1.6萬元

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導
今年5月申報去年綜所稅首批退稅，將於31日入帳。聯合報系資料照
今年5月申報去年綜所稅首批退稅，將於31日入帳。聯合報系資料照

365萬戶納稅人注意！今年5月申報去年綜所稅首批退稅，將於31日入帳。根據財政資訊中心統計，今年首批退稅案件共365萬戶，退稅金額合計約612億元，平均每戶退稅16,745元。

今年申報去年度綜所稅已於6月1日截止，將分為三批退稅，分別於今年7月31日、10月30日、明年1月20日辦理，採帳戶直撥退稅者，退稅日當天就會直接入帳。

財政部先前初步統計，全國申報退稅金額約635億元。財政資訊中心最新統計指出，首批退稅就達612億元，共有365萬戶，其中有358萬戶選擇直撥退稅，在31日退稅日當天，退稅款就會直接撥入指定帳戶；若選擇一般退稅，則會收到退稅憑單。

財政部表示，首批退稅向來是退稅大宗，退稅日為7月31日，退稅對象是今年申報截止（6月1日）前採網路（含手機）申報、稅額試算以線上登錄或電話語音回復，以及5月11日前向戶籍地國稅局以紙本回復案件，都將成為退稅早鳥族。

第二批退稅日期為今年10月30日，主要是採用人工或二維條碼申報、稅額試算以紙本在5月12日至6月1日回復及5月11日前向非戶籍地國稅局回復的案件。

第三批退稅日期要等到明年1月20日，退稅對象是逾期申報、申報繳稅或不繳不退經國稅局核定為退稅案件。

綜所稅

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