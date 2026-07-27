綜所稅不該成為政策工具

《所得稅法》第17條一向都是立法委員最關切的稅法條文之一，每屆立法院所提出的修正案數皆名列前茅。因為該條文規定的是有關綜合所得稅（綜所稅）的免稅額與扣除額，些許變動便會影響到民眾的租稅負擔，自然很容易成為立法委員提案修法的焦點。日前，立法院財政委員會審查朝野委員所提的所得稅法第17條修正案，一共就有28案之多。

這次修正案的特色是大部分提案都把焦點放在少子女化問題的因應上，包括提高子女免稅額、增加幼兒學前與教育學費特別扣除額度並擴大適用範圍等。審議過程中，財政部除表示尊重立委背後代表的民意之外，更進一步說明財政部已根據行政院頒布的「人口對策新戰略」，也將提出未成年子女免稅額增加50%的行政院版修正案。

綜所稅的特色就是各類所得皆一視同仁的合併在一起課稅，不但採行累進稅率，並且適用同一套免稅額與扣除額標準計算個人的納稅能力。簡單地說，就是先把所有所得加總求得所得總額，再減除相關的個人免稅額與各類扣除項目（一般及特別扣除額）後，算出所得淨額，並以此乘上適用稅率、扣除累進差額後而得出個人的應納稅額。換言之，綜合所得淨額就是綜所稅稅基。

檢視我國綜所稅的沿革，通常造成稅基侵蝕或縮減的主要原因大約有以下幾種：其一，自始即不將該所得納入為綜所稅之課稅所得者，例如證券交易所得和海外所得；其二，從綜合課稅所得項目中獨立出來，改採分離課稅者，例如股利所得與房地合一所得等；其三，為各種政策目的而對特定對象予以減輕或排除課稅之優惠者，例如退職所得與儲蓄投資特別扣除等；其四，因計算個人納稅能力而准予從課稅所得中減除者，例如免稅額與一般扣除額等。

前二者係根本不納入所得總額，後二者雖納入所得總額，卻不計入所得淨額。但最後的結果都一樣，亦即皆無須按綜所稅精神繳稅。其中，第一種侵蝕經由「最低稅負制」（所得基本稅額條例）的實施，政府已做了局部的控制，但其他種類的侵蝕迄今仍未能有效改正，甚至還更擴大惡化。

根據資料分析，近年綜所稅所得淨額占所得總額比率大約50%左右，亦即有約一半的所得因減除各種免稅額加扣除額而不予課稅。從而，導致約四成以上的綜所稅申報戶根本不用繳稅。如今若再依據朝野立委提案大幅提高子女免稅額以及某些相關項目的扣除額，必將進一步侵蝕稅基，造成國家稅損，甚或破壞租稅公平性。

台灣生育率已降至全球倒數第一，少子女化已是國安危機，朝野立委與行政院都在努力籌謀解決對策，值得肯定。但提高年輕人生育誘因，涉及社會、教育、經濟、勞動以及價值觀等各層面，問題錯綜複雜，政府的解決對策須打的是「組合拳」，過於依賴單套拳法皆難竟全功。不過，即使如此，每項單獨措施的建構仍然要建立在最大邊際效益之基礎上。

政府在考慮採用這些生育減稅措施之前，須先釐清以下二點：

（一）目前的子女免稅、幼兒學前及教育學費特別扣除等的確會影響年輕人的生育決定，而且提高金額與放寬規定後，刺激生育誘因的邊際效益將更大更顯著？

（二）若年輕人在現行免稅與扣除規定下，即已無須繳稅，試問提高這些金額與放寬適用，有何實質意義？不如改以直接補助更為有效？

然而，政治現實往往無法抵擋已然成形的龐大社會壓力。若此，我們最後建議：政府在提高單項免稅或扣除額的同時，配套提出「免稅與扣除總額上限」制度，隨著所得愈高逐漸降低納稅人可扣除總額的比率，一以控制稅基被過度侵蝕，另可防止高所得者不納稅，提升租稅公平性。