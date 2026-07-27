新聞中的法律／競業禁止條款 須滿足四要件

台積電前資深副總羅唯仁先前遭爆「帶槍投靠」台積電競爭對手英特爾（Intel）陣營，遭台積電提告違反營業秘密法、違反競業禁止合約等，甚至工研院近期亦在「歷任院士」介紹中，摘除羅唯仁相關訊息。此案不僅受業界關注，也讓科技業的營業秘密保護、競業禁止條款等議題，再次成為焦點。

根據《營業秘密法》第2條規定，營業秘密須符合三大要件：第一，資訊有秘密性，第二，該資訊因為保密而有經濟價值，第三，公司對資訊有採取合理保護措施。

例如，當員工離職時，帶走相關客戶名單或通訊錄，如果該項資料無法直接從公開管道取得，且被公司合理保護，並且公司對於建立該名單，已經投入時間、金錢及人力，則因其秘密性、經濟價值提高，就可能被法院認定為營業秘密。

侵害營業秘密訂有民事及刑事責任。員工因故意或過失侵害營業秘密，公司可向員工請求民事損害賠償責任；但如果員工為了讓自己或其他人獲利，或是刻意損害原公司的利益，而以竊取、使用、洩露、銷毀等方式侵害營業秘密，則會涉及有期徒刑的刑責。

為保護營業秘密，許多科技業會要求員工入職時，簽署「競業禁止條款」。但依《勞動基準法》第9條之1規定，競業禁止約定若要有效，須同時滿足四大要件：雇主有應受保護的正當營業利益、勞工職務能接觸或使用雇主的營業秘密、競業禁止的相關範疇合理，包含時間最多兩年，且雇主對勞工因限制所受損失有合理補償等。

換言之，雇主如果未給予補償金，或有約定卻未依約給付，均可能導致競業條款無效。

此外，在跨國科技廠的挖角熱潮中，新東家若未做好防火牆，明知員工攜帶或使用前東家的營業秘密，仍聘用該員工，民事上還可能成立共同侵權的連帶損害賠償責任；刑事上亦有可能成立營業秘密法第13條之1第4款「明知他人持有營業秘密仍為使用之罪」。為避免違反營業秘密或競業禁止規定導致被求償，公司可採取三大措施，築起適當的防火牆。

第一，面試者如果來自其他公司高階主管，應提高風險評估等級。第二，應明確告知應徵者，公司嚴禁其攜帶或使用前東家任何機密文件，並要求其簽署聲明書，確認未違反與前東家的任何契約，包含競業禁止與保密。第三，保留所有面試紀錄、員工簽署的聲明書等文件，以備未來訴訟中證明新公司已盡到合理注意義務。

基本上，員工腦中記住的知識、技能、經驗，通常會被認為是「個人能力」，離職後可以使用；但若這些知識是公司獨有、非公開的「營業秘密」，且員工是刻意記憶後帶走使用，仍可能構成違法。實務上，兩者區分有時並不明確；如有爭議，仍應適時向律師諮詢，才能確保不踩紅線。（本文由竑德法律事務所主持律師王翼升口述，記者洪安怡採訪整理）