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台中室內裝修3年逾3700件 議員揭：「漏報」恐重罰30萬 促一站式申辦

聯合報／ 記者趙容萱陳秋雲／台中即時報導
室內裝修。記者陳秋雲／攝影
室內裝修。記者陳秋雲／攝影

自家室內裝潢非「私事」，台中市議員陳俞融今指，台中市近三年室內裝修申請案3709件，其中擅自裝修遭查報58件，恐面臨最重30萬元等處分。此外，現行制度「多頭馬車」，並未連動提醒申請人申報空汙費，呼籲市府應建立「一站式」連動機制，避免屋主無端受罰。

國土署提醒，若未依規定申請許可而私自動工，依建築法第95條之1，可裁處6萬至30萬元，必要時將強制拆除違規部分。

陳俞融指出，許多新購房屋或翻修老屋的屋主，誤以為自家裝潢是私事，沒有向政府申報。事實上，依現行法規，一定規模的室內裝修工程必須向都發局申請裝修許可，並依空汙法屬於營建工程性質者，業主須向環保局申報「營建工程空氣汙防制費」。兩道門檻、兩套法源體系，民眾若非專業，幾乎不可能自行摸清楚。

陳俞融說明，根據市府資料，2023年至去年三年間，台中室內裝修申請3709件，其中擅自裝修遭查報件數58件；三年室內裝潢與拆除作業環境汙染陳情案共2813件，其中以噪音2325件最多，其次是揚塵286件、異味108件。

陳俞融舉例，一名屋主向她陳情，向都發局申請裝修許可，但過程中沒有任何環節提醒陳情人需申報空汙費，若非陳情人主動查詢法規，恐因漏報受罰。她直言，市府核發裝修許可時，未主動通知申請人同步向環保局辦理空汙費申報，兩局也未建立線上即時資訊連動機制，法源雖不同，但不能讓不知情的民眾承擔。

陳俞融要求市府，建立一站式申辦引導機制。讓屋主在申請「裝修許可」時，系統能自動跳出「空汙費申報」提示，甚至達成資訊即時連動。針對新成屋交屋期或老舊住宅密集區，主動與管委會合作舉辦說明會，讓「裝修前必申報」成為普遍觀念。

室內裝修。記者陳秋雲／攝影
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