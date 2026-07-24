財部：AI行情帶動 證交稅半年刷新全年紀錄

財政部統計顯示，受惠於AI熱潮崛起，今年上半年證交稅稅收規模達新台幣3336億元，提前刷新歷史全年紀錄，重要性及影響度漸增。高科技類股所占整體成交值比重達77.3%，市值型及高股息ETF亦取代過往槓桿型商品，成為市場主流。

財政部統計處今天發布最新專題，回顧近年證交稅及股市交易態樣變化。

根據統計，今年上半年全國賦稅實徵淨額達2兆5876億元，創歷年同期新高，年增81.5%，主要是去年所得稅申報及繳納期限延長，今年結算申報自繳稅款成長，以及股市量能維持高檔不墜等因素。

綜觀各稅目表現，主要稅目以營所稅實徵淨額增加1.8倍、綜所稅增加1.3倍較多，而證交稅稅收規模達3336億元，首度突破3000億元，年增2181億元、年增率188.8%。

統計處說明，證交稅受惠於AI熱潮崛起，加以國內電子業廠商深度嵌入美國科技供應鏈，台股價量齊揚，實徵淨額繼113年、114年連創新高，今年上半年更提前刷新歷史全年紀錄；自111年起，證交稅已超越貨物稅穩居第4大稅目，顯見重要性及影響度漸增。

統計處表示，在AI行情帶動下，111年至今年6月台股加權指數累計上漲近2.3倍，漲幅略低於南韓，遠優於多數經濟體，6月台灣證券市場市值5.1兆美元，躍升全球第4。

若觀察各產業別差異，統計處指出，去年上市證券交易量首度突破百兆元，在全球AI基礎建設效應擴散下，上市櫃股票成交值併計，高科技類股所占比重高達77.3%，其中又以半導體占30.7%、電子零組件占17.2%、電腦及週邊設備占11%居前3大。

統計處表示，隨分散風險考量及被動投資觀念興起，113年起上市櫃ETF日均成交值劇增，去年共322檔、日均成交值385億元，較105年分別成長4倍、4.5倍；順應股市多頭行情，市值型及高股息ETF取代過往槓桿型商品，成為市場主流，去年追蹤市場指數及高股息商品占比達51.3%。

統計處表示，伴隨零股盤中交易、縮短交易撮合時間等措施上路，股票及ETF的零股交易金額在6年間劇增70倍，高價的半導體類股尤受青睞，去年占零股成交總值42.6%。

統計處補充，以定期定額方式參與股市者顯著成長，近5年ETF商品交易戶數增幅8.3倍，遠勝股票的2.9倍。去年底開戶人數及當年交易人數雙創新高，新增投資人集中於19歲以下及61歲以上族群，共占近3年整體增量5成4，尤以前者增速77.3%居各年齡層之冠。

至於後續出口及稅收表現，統計處指出，隨AI應用範疇益趨擴大，加以台灣半導體及資通業者位居全球科技產業鏈核心環節，外銷動能可望持續受惠，今年下半年出口表現依然可期。

統計處表示，展望未來，雖房市續處盤整，股市交易量能亦不易掌握，惟薪資所得穩健成長，今年上市櫃公司發放股利年增7.6%，有利相關扣繳稅款入帳，另因上半年整體實徵狀況良好奠定基礎，全年稅收形勢審慎樂觀，可望更較去年向上提升。