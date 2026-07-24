是你嗎？財政部揭還有15張百萬以上發票未領 9月7日到期

中央氣象署已經在昨天深夜已針對今年第12號颱風發布海上颱風警報。中央氣象署科長林秉煜表示，今天清晨日本氣象廳正式給予颱風名稱，所以正式命名紅霞颱風，今天上午8時距離鵝鑾鼻東南方470公里海面上，未來朝西北西方向穩定移動。今晚到明天是颱風最接近的時候，花東、恆春半島可能有局部大雨或豪雨，南部地區也可能會有局部大雨出現。山區可能會有坍方、落石、溪水暴漲情形，切勿進入山區活動。

2026-07-24 09:04