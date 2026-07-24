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是你嗎？財政部揭還有15張百萬以上發票未領 9月7日到期

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
民眾可再次檢查紙本及雲端發票，以免與百萬、千萬大獎擦身而過。圖／AI生成
民眾可再次檢查紙本及雲端發票，以免與百萬、千萬大獎擦身而過。圖／AI生成

3、4月期統一發票你兌獎了嗎？財政部24日公布最新未兌領名單，截至目前，仍有6張1,000萬元特別獎、4張200萬元特獎及5張100萬元雲端發票專屬獎尚未領取，也就是說，還有15張百萬以上大獎沒人領，領獎期限只到9月7日為止，千萬不要錯過。

財政部表示，本期尚未兌領的1000萬元特別獎共有6張，包括在App Store消費200元購買應用程式、在桃園三媽臭臭鍋消費230元、桃園7-ELEVEN購買45元飲品、台中全家花21元購買飲品、台中全家消費39元，以及高雄中華電信繳納1,399元行動月租費等。

200萬元特獎則還有4張未領，包括台北樂法購買201元飲品、台中后里全家花23元買食品、台南7-ELEVEN花59元買食品，以及台南市農會超市消費700元購買食品等。

此外，100萬元雲端發票專屬獎仍有5張未兌領，分別為Steam平台消費112元購買手機遊戲、台北北投全聯消費413元、台北自來水事業處繳納400元水費、Uber Eats支付53元外送費，以及高雄鳥松Smile速邁樂加油中心加油200元。

財政部提醒，本期統一發票領獎期限至9月7日止，民眾可再次檢查紙本及雲端發票，以免與百萬、千萬大獎擦身而過。使用載具儲存雲端發票且未列印電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」直接領獎，並享有一般獎項及雲端發票專屬獎的雙重對獎機會。

財政部 統一發票 7-ELEVEN

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