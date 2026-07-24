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同婚家庭適用優稅 放寬

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

為落實婚姻平權，財政部昨（23）日針對同性婚姻家庭適用租稅優惠發布解釋令，過去因同婚不成立法律上「姻親」關係，影響部分優稅適用疑義，財政部經全面檢視，放寬同婚家庭適用房地自住優惠、重購退稅、身障車輛免牌照稅等親屬要件。

財政部表示，所涉稅目包含房屋稅、地價稅、土增稅、所得稅、牌照稅五大項，透過解釋函令放寬，以落實平權，保障同婚家庭權益。

賦稅署副署長李志忠表示，根據《司法院釋字第748號解釋施行法》，一對同婚伴侶，與對方的直系親屬、二親等以內親屬並未成立姻親關係，但稅法中有不少租稅優惠與姻親設籍相關，導致在租稅優惠適用上產生疑義。

舉例來說，房屋稅適用自住優惠稅率，規定須本人、配偶或直系親屬至少一人完成戶籍登記。甲君、乙君為同性伴侶，兩人結婚後，甲君和乙君父親在法律上，並無姻親關係，乙父在法律上不算甲君的直系親屬，如果乙父設籍在甲君所有的房屋，到底符不符合自住要件中的設籍規定，便產生疑義。

李志忠表示，過去這類的租稅適用疑義，多由各稅局透過個案審認，財政部在全面檢視之後，認為租稅優惠目的在於保障民眾基本生存權、居住權等，無論是同性婚姻、異性婚姻，在適用租稅優惠上應該一致，不宜有差別待遇，因此財政部放寬適用對象，保障民眾權益。

經過全盤檢視，涉及的租稅優惠包含房屋稅、地價稅的自住優惠，土增稅的自住優惠及重購退稅，所得稅（含舊制、房地合一新制）的重購退稅，以及牌照稅的身障車輛免稅優惠，都放寬要件，比照異性婚姻姻親。

以前述案例來看，當乙父在甲君所有的房地設立戶籍，就符合直系親屬設籍要件，若其他條件也都符合，就可適用租稅優惠，包含房屋稅、地價稅、土增稅、所得稅等；同樣，甲君若在乙父所有另一處房地設立戶籍，也一樣享租稅優惠。

據統計，截至去年底為止，全台共有19,368對同性婚姻伴侶，在開放後，會有近4萬人的父母與二親等內親屬可納入優稅條件。

房屋稅 財政部

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