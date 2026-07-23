以為與自己無關…收到親戚欠稅通知竟成繼承人 稅務局：很多人都遇過

不少民眾以為收到已故親屬的欠稅通知只是寄錯，或認為與自己無關，直接丟棄不理。但桃園稅務局提醒，實務上常有前順位繼承人全數拋棄繼承，長年未與親屬往來的民眾，直到收到已故親屬名下車輛的使用牌照稅繳款書或欠稅通知，才知道自己已成為第三順位繼承人，若未及時處理，不僅可能影響自身權益，也可能錯過拋棄繼承的法定期限。

稅務局表示，被繼承人生前已開徵但尚未繳納的使用牌照稅，屬於被繼承人的欠稅，由繼承人負代繳義務。若案件移送行政執行，原則上只能就遺產範圍內執行，不得對繼承人本人的財產、所得或存款強制執行。

不過，如果車輛在被繼承人過世後仍持續領牌，情況就不同了。稅務局指出，死亡後各年度新開徵的使用牌照稅，法律上的納稅義務人已改為繼承人本人。若未依限繳納，案件移送行政執行後，依法可直接對繼承人名下的財產、所得或存款強制執行，不再僅限於遺產範圍。

稅務局提醒，第三順位繼承人若因收到稅務通知才知道自己具有繼承權，切勿置之不理，應立即確認案件內容及自身權益。如有意拋棄繼承，應自「知悉具有繼承權」起三個月內，向管轄地方法院辦理拋棄繼承，以免逾期而影響自身權益。