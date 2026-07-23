繳稅一輩子 他不解「人生最後再課遺產稅」：政府不該介入家務

一名網友在Threads發文，針對遺產稅制度提出疑問，「納稅可以理解，但為什麼長輩辛苦存下的積蓄，在離開後留給子女，還要給政府（贈與／遺產稅）」，貼文引發大批網友熱議，支持與反對意見激烈交鋒。

不少網友質疑，長輩一生靠工作累積的財富，早已繳納所得稅、營業稅、土地稅等各項稅負，「留給自己的孩子，政府到底憑什麼再伸手？」有人直言，「一個人靠誠實勞動賺來的財富，繳過各種稅之後，為什麼最後還要再課一次？」也有人認為，財產如何傳承本來就是家庭私事，不應由政府介入。

留言區也有人指出，包括新加坡、香港等地目前已沒有遺產稅制度，因此不少高資產人士會透過海外資產配置降低稅負。也有網友批評，真正有錢的人會用各種方式來節稅或避稅，到最後富人仍然是富人，窮人依舊是窮人，「富人有的是方法避稅，最後倒楣的還是中產」，質疑遺產稅是否真的能達到財富重分配效果。還有人諷刺道，「名義上在劫富濟貧，至於有沒有真的濟貧就不好說了。」

另一派網友則認為，遺產稅存在的目的並非是增加政府收入，而是避免財富過度集中和世襲，藉以降低貧富差距。原PO則回應，「但也有富不過三代的說法，單純覺得世襲傳承也是自家人的事，政府抽一手的點在哪？」

除了網友討論外，律師蘇家宏也於留言區分享相關法律知識，建議民眾透過合法的財產規劃，例如保險、信託或其他財富傳承工具，提早做好安排，以降低繼承時可能面臨的稅務問題。

事實上，依《遺產及贈與稅法》規定，遺產稅是因死亡而發生財產所有權移轉時所課徵的租稅，屬於直接稅，由遺囑執行人、繼承人或遺產管理人依法申報繳納。其立法目的除了增加稅收外，更重要的是防止財富過度集中、促進社會財富重分配，並符合量能課稅原則。

不過，立法院預算中心曾於109年公布的《108年度中央政府總決算審核報告整體評估報告》指出，我國遺產稅課徵的社會意義大於財政收入，但目前有效稅率偏低，促進財富重分配的效果並不顯著。

報告指出，108年度遺產稅適用最高20%稅率者僅342件，占全部實徵案件約4%，有效稅率約9.39%；整體遺產稅有效稅率僅約2%至3%之間，相較修法前已有明顯下降，因此對縮小貧富差距的實際效果有限。

報告也分析，98年遺贈稅稅率調降後，以贈與方式移轉財產的情形反而增加，尤其是不動產贈與件數明顯成長，一度引發房地產資源配置扭曲的疑慮。在106年修法恢復三級累進稅率後，不動產贈與比例才逐漸下降。