租賃專法先修共識條文 三年租期、漲租限制未納此次修法

本報21日獨家揭露租賃專法修法方向後，內政部發布新聞稿證實，《租賃住宅市場發展及管理條例》（租賃專法）修正草案將優先推動社會已有共識的內容，包括強化房客權益保障及房東合法收回房屋機制，至於原規劃的「保障三年租期」及「限制續約租金漲幅」則未納入此次修法，未來仍將持續與社會各界溝通。

內政部表示，租賃專法修正草案已於今年4月函報行政院審查，修法將先就各界已有共識的內容提出，包括強化房客權益保障及兼顧房東合法收回房屋權益，希望以穩健方式完善租賃制度，兼顧租屋市場健全發展與租賃雙方權益。內政部指出，條文形成過程已陸續與相關團體討論，凝聚共識後提出修法方向，未來仍會持續與社會各界溝通。

在保障房客權益方面，修法將明定房東不得以任何方式限制房客申請租金補貼、遷入戶籍或申報所得稅租金支出，也不得於租賃期間任意調漲租金。若房東違反規定，除相關約定無效外，也將依法裁罰。

此外，修法新增房東須於租約屆滿前徵詢房客續約意願，房客也須依期限回覆，讓租賃雙方能及早確認是否續租或另作租屋安排，以降低租賃糾紛。

兼顧房東權益部分，修法將增訂房客積欠租金、於租賃住宅從事非法活動或嚴重妨礙安寧秩序等情形，房東得提前終止租約。

至於租約合法終止後，若房客拒不返還房屋，內政部表示，原規劃依《公證法》機制辦理強制執行，但經與司法院討論後，將調整為租賃糾紛經調處後得強制執行的修法方向，希望縮短房東收回房屋所需時間。後續也將邀集司法院、相關部會及地方政府進一步研商相關制度。

內政部強調，強化租賃雙方權益保障、穩定租屋安居的修法方向並未改變，現階段先推動社會已有共識的內容，至於租賃糾紛調處及強制執行機制等細節，將持續研商後調整修正草案，再報請行政院續行審查，健全租屋市場制度，提供民眾更安心、穩定的租賃環境。