婚育宅加碼補貼 離婚就停止

青安3.0將於8月1日上路，朝野立委昨（22）日在財委會關切，若發生離婚或監護權變動時如何處置。對此，財政部長莊翠雲表示，利息補貼期間內離婚，或離婚後未獲監護權的房屋所有權人，相關加碼補貼都將停止。

莊翠雲進一步說明，若在六年補貼期間內發生離婚，將自婚姻關係消滅日起停止新婚加碼200萬部分利息補貼；若離婚後房屋所有權人未取得子女監護權，加碼額度500萬的利息補貼停止。另，已補貼的部分將不會追回。

立委李坤城指出，青安3.0對新婚夫妻最高貸款額度提高至1,200萬元，若有未成年子女（含持有媽媽手冊的懷孕婦女）最高可達1,500萬元，對婚育宅加碼補貼，然若夫妻在六年利息補貼期間內離婚，補貼該如何計算。莊翠雲表示，若為無子女夫妻，離婚後多出的200萬元額度將從婚姻關係消滅起停止利息補貼。