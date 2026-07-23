聽新聞
0:00 / 0:00

房地解約調解書 免印花稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

台中市稅務局表示，房屋或土地買賣完成過戶後，若雙方因故解除契約，並透過調解恢復所有權，調解委員會所出具的調解書並非印花稅課稅憑證，因此不用繳納印花稅。

稅務局表示，依印花稅法規定，典賣、買賣、交換、贈與及分割不動產所立契據，只要是作為向主管機關申請物權登記憑證，都屬印花稅課徵範圍，應按契約金額千分之1貼用印花稅票，由立約或立據人負責繳納。

不過若不動產已完成過戶，雙方事後因故決定解約，並經鄉、鎮、市公所調解委員會調解成立，同意將房屋或土地恢復登記返還原所有權人，再持調解委員會出具的調解書，向地政機關辦理塗銷原買賣登記，該調解書性質並非買賣、交換或贈與等移轉所有權的契據，而是作為解除契約及返還所有權的證明文件，不屬印花稅課徵範圍。

印花稅 台中市 土地

延伸閱讀

爸媽送房前先弄懂 出售與贈與土增稅差很多

自益信託土地優稅 有條件

公益出租優稅 限合法建物

房子住滿6年出售竟不能用400萬元免稅額 他提訴願遭財部駁回

相關新聞

外企技術授權免稅 四重點

外國企業提供技術、專利授權給台灣企業，符合條件可免稅。財政部北區國稅局提醒，財政部、經濟部已修正相關審查原則，共四大重點，包括擴大適用產業、新增防避稅條款、明確申請期限、訂定免稅適用期間。

非健保醫療單據列扣 有條件

不少民眾自費就醫、接受物理治療、心理諮商等，都希望隔年報稅時能列報醫藥及生育費扣除額。財政部台北國稅局強調，若前往非健保特約醫療機構就診，收據不一定可列報醫藥費，該機構必須經財政部認定為「會計紀錄完備正確」，才符合資格。

房屋稅免徵 看三大關鍵

雲林縣稅務局表示，房屋是否免稅與屋齡無關，而是依房屋現值、持有人身分及持有戶數、使用情形認定等三大關鍵而定，以雲林縣為例，住家用房屋現值超過11.2萬元，即使屋齡超過30年，仍須課徵房屋稅。

房地解約調解書 免印花稅

台中市稅務局表示，房屋或土地買賣完成過戶後，若雙方因故解除契約，並透過調解恢復所有權，調解委員會所出具的調解書並非印花稅課稅憑證，因此不用繳納印花稅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。