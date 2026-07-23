房地解約調解書 免印花稅

台中市稅務局表示，房屋或土地買賣完成過戶後，若雙方因故解除契約，並透過調解恢復所有權，調解委員會所出具的調解書並非印花稅課稅憑證，因此不用繳納印花稅。

稅務局表示，依印花稅法規定，典賣、買賣、交換、贈與及分割不動產所立契據，只要是作為向主管機關申請物權登記憑證，都屬印花稅課徵範圍，應按契約金額千分之1貼用印花稅票，由立約或立據人負責繳納。

不過若不動產已完成過戶，雙方事後因故決定解約，並經鄉、鎮、市公所調解委員會調解成立，同意將房屋或土地恢復登記返還原所有權人，再持調解委員會出具的調解書，向地政機關辦理塗銷原買賣登記，該調解書性質並非買賣、交換或贈與等移轉所有權的契據，而是作為解除契約及返還所有權的證明文件，不屬印花稅課徵範圍。