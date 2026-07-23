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房屋稅免徵 看三大關鍵

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

雲林縣稅務局表示，房屋是否免稅與屋齡無關，而是依房屋現值、持有人身分及持有戶數、使用情形認定等三大關鍵而定，以雲林縣為例，住家用房屋現值超過11.2萬元，即使屋齡超過30年，仍須課徵房屋稅

稅務局表示，依《房屋稅條例》規定辦理，住家用房屋若要適用房屋現值免徵房屋稅，必須是自然人持有，全國持有符合免稅條件的住家用房屋以三戶為限；若是公司、法人等非自然人持有，則不適用免稅。

此外，是否免稅還要看房屋現值是否低於各縣市訂定的免徵標準。稅務局指出，房屋現值並非房屋在市場上的成交價格，而是由稅捐機關依法核定的房屋評定現值，作為計算房屋稅依據，只要超過標準，不論屋齡多久，都須依法課徵房屋稅。

稅務局提醒，即使房屋符合住家用免稅條件，若部分空間改作商店、辦公室或其他非住家用途，該部分仍須依實際使用情形，按適用稅率課徵房屋稅。

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