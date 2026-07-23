非健保醫療單據列扣 有條件

不少民眾自費就醫、接受物理治療、心理諮商等，都希望隔年報稅時能列報醫藥及生育費扣除額。財政部台北國稅局強調，若前往非健保特約醫療機構就診，收據不一定可列報醫藥費，該機構必須經財政部認定為「會計紀錄完備正確」，才符合資格。

台北國稅局提醒，非健保特約私立醫療機構若要申請「會計紀錄完備」，申請期間自6月1日至12月31日止，記得在年底前向國稅局提出申請。

財政部今年已修正審核要點，放寬申請對象及審核條件，希望鼓勵更多符合資格的醫療機構提出申請。適用對象包括非全民健康保險特約的私立醫療機構，例如醫院、診所、物理治療所、職能治療所、語言治療所、心理治療所、聽力所及助產機構等。

國稅局指出，醫療機構須依法設置帳簿、保存憑證，所有收入都要逐筆開立並保存收據，支出也須取得合法憑證，薪資、租金等依法辦理扣繳；前一年度所得稅也須依帳簿及實際所得申報，且不得有重大短漏報情形，才能符合申請資格。

經財政部認定後，自適用年度起三年內，只要持續依法申報並繳清稅款，且沒有遭檢舉或涉嫌逃漏稅，就可採書面審核方式辦理，不必列入國稅局選案查核對象，有助降低查核負擔。

民眾因疾病治療、生產或接受醫療照護而支付這些經認定機構的醫療費用，也可依所得稅法規定列報醫藥及生育費列舉扣除額，不僅有助減輕報稅負擔，也提高民眾選擇合法、制度完善醫療機構的保障。

國稅局提醒，符合資格的非健保特約私立醫療機構，可把握在今年底前提出申請，不僅可享有後續書面審核便利，也能提升民眾就醫及報稅權益。