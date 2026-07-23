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外企技術授權免稅 四重點

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導
財政部。聯合報系資料照
財政部。聯合報系資料照

外國企業提供技術、專利授權給台灣企業，符合條件可免稅財政部北區國稅局提醒，財政部、經濟部已修正相關審查原則，共四大重點，包括擴大適用產業、新增防避稅條款、明確申請期限、訂定免稅適用期間。

國稅局提醒，若未依規定期限提出申請，即使符合資格，也可能喪失免稅優惠。

北區國稅局表示，符合規定的外國營利事業，收取的權利金及技術服務報酬可免納台灣所得稅，國內企業也不必代為扣繳，有助降低引進先進技術成本，提升產業競爭力。修正後審查原則已於5月13日生效，共四大重點。

首先，擴大適用產業範圍，配合政府重要政策發展方向，新增氫能燃料電池、航空及無人機、船艦等三項產業，同時刪除智慧生活及資訊服務產業，修正後適用產業共21項，包括生技醫藥、IC設計、風力發電、太陽能、雲端運算及科技光電等，都是較常引用外國營利事業技術或專利的產業，也是申請免稅優惠的主要案件來源。

官員指出，以北區國稅局轄區為例，2025年共核准20件免稅案件，核准免稅所得約58億元，估計節稅利益約11億元。

第二，為避免外國企業在我國及所在國家形成「雙重不課稅」，修正後增訂限制，若外企所在地針對權利金或技術服務報酬的法定稅率未達15%，將不得申請適用免納我國所得稅。

第三，過去法規並未明確規定申請時點，實務上容易產生爭議，修正後明定，外國營利事業應於契約簽訂後、生效前或契約有效期間內，向經濟部產業發展署或能源署申請；取得核准函後，還須於發文次日起兩個月內，向國稅局申請適用免稅。

官員提醒，實務上外國企業多委託國內合作企業代為申請，若未在期限內完成程序，即使符合資格，也無法適用免稅優惠。

第四，修正後也首度訂定免稅適用期間，原則上自向經濟部提出申請日起算三年；若在契約生效前提出申請，則自契約生效日起算三年，最長不得超過契約有效期間；若授權或建廠期間較短，則以實際期間為準。

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