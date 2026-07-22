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爸媽送房前先弄懂 出售與贈與土增稅差很多

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
房地若以贈與方式移轉，無論實際用途是否為自住，都不能適用優惠稅率。照片非新聞當事人、非新聞現場。 圖／AI生成
房地若以贈與方式移轉，無論實際用途是否為自住，都不能適用優惠稅率。照片非新聞當事人、非新聞現場。 圖／AI生成

媽媽把房子直接贈與給子女，為何不能適用土地增值稅「一生一次」自用住宅優惠稅率？台中稅務局解釋，這項優惠只適用於「出售」自用住宅用地，不適用於贈與，因此即使贈與的是自住房屋，也必須依一般用地稅率課徵土增稅

不少民眾誤以為，只要房屋是自己居住使用，無論是買賣或贈與，都能適用自用住宅優惠稅率。事實上，土增稅的「一生一次」自用住宅優惠，是針對出售自用住宅用地所設計的租稅優惠，若採贈與方式移轉房地，就不符合適用資格，因此仍須依一般用地稅率課徵。

有民眾詢問，母親打算將一家人目前居住的房地贈與給女兒，是否能適用一生一次自用住宅優惠稅率。稅務局說明，由於這筆房地是以贈與方式移轉，而非出售，因此無論實際用途是否為自住，都不能適用優惠稅率。

至於哪些情況可以適用一生一次自用住宅優惠稅率？稅務局表示，首先必須是出售自用住宅用地，且地上房屋須為土地所有權人、配偶或直系親屬所有；出售前一年內，房屋不能出租或供營業使用，同時土地所有權人、配偶或直系親屬須在該址完成戶籍登記。

此外，土地面積也有限制，都市土地以300平方公尺內、非都市土地以700平方公尺內為限。另外，自用住宅房屋評定現值若未達所占基地公告土地現值的10%，原則上也不能適用優惠稅率，但如果房屋已完工滿一年，則不受這項限制。

稅務局提醒，房地移轉前應先確認適用規定，尤其「出售」與「贈與」在土地增值稅的課稅方式差異很大，若誤以為贈與也能享有自用住宅優惠，可能導致稅額與預期不同。建議民眾辦理房地移轉前，可先向地方稅務機關洽詢，確認最適合的移轉方式及適用規定，以保障自身權益。

土增稅 土地增值稅 自用住宅

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