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今年稅收創高、地方有望收超徵紅包 但關於普發現金 財長這樣說

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

今年上半年全國稅收在證交稅的帶動下，再度寫下歷史新高，財政部莊翠雲22日表示，自從財劃法修正之後，地方財源增加4,000多億元，今年稅收良好的話，還會有13期地方統籌分配稅款的分配，也就是俗稱地方超徵紅包。另外，也有立委問到是否今年會再普發現金，她則回應財政要考慮整體韌性與舉債問題。

立法院財政委員會22日審查遺產及贈與稅法、土地稅法及房屋稅條例，其中包含賴清德總統的重大政策，也就是全國單一自住婚育宅減免地價稅、房屋稅。

立委林德福質詢時指出，財政部推動全國單一自住的婚育宅可以減免地價稅、房屋稅，但政策推出前沒有取得地方政府的一致同意，中央也不補足地方的財源損失，這等同於「中央請客、地方買單」。他也請地方政府代表表達意見，是否同意這樣的方向，地方代表多舉手表示不贊成。

莊翠雲表示，這次修法主要是授權地方政府去決定是否減免，讓地方自治條例可以調整；至於財源部分，在財劃法修正後，地方財源增加4,000多億元，115年統籌分配稅款8,800多億元，比往年增加92.5％，今年稅收良好的話還有13期地方統籌分配稅款的分配，而且這次減免的是全國單一自住，已經是1％的稅率，影響有限。

今年稅收表現良好，立法委員羅明才質詢時，明確點出今年是否有機會再普發現金？他更指出，「地方政府都在發」。莊翠雲表示，依照今年態勢，證交稅今年稅入預估超過6,000億元。但她也直言，先前在討論婚育宅房屋稅、地價稅減免的時候，地方政府都說影響財源，「現在卻在發現金」，財政資源要非常有效的運用。

林德福 莊翠雲 財政部

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