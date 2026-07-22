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他以為30年老房免收房屋稅 稅務局揭四大條件：與屋齡無關

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
全台屋齡30年以上老屋已達516萬戶，房屋是否免稅要看是否符合相關要件。記者林佳彣／攝影
全台屋齡30年以上老屋已達516萬戶，房屋是否免稅要看是否符合相關要件。記者林佳彣／攝影

老屋超過30年不代表免房屋稅雲林稅務局提醒，房屋是否免稅與屋齡無關，而是依房屋現值、持有人身分、持有戶數及使用情形認定，以雲林縣為例，住家用房屋現值超過11萬2,000元，即使屋齡超過30年，仍須課徵房屋稅。

稅務局表示，房屋是否免徵房屋稅，與屋齡沒有關係，而是依房屋稅條例規定辦理，住家用房屋若要適用房屋現值免徵房屋稅，必須是自然人持有，全國持有符合免稅條件的住家用房屋以3戶為限；若是公司、法人等非自然人持有，則不適用這項免稅規定。

此外，是否免稅還要看房屋現值是否低於各縣市訂定的免徵標準。稅務局指出，房屋現值並非房屋在市場上的成交價格，而是由稅捐機關依法核定的房屋評定現值，作為計算房屋稅的依據，以雲林縣為例，目前住家用房屋現值免徵標準為11萬2,000元，只要房屋現值超過這個金額，不論屋齡多久，都必須依法課徵房屋稅。

稅務局也提醒，即使房屋符合住家用免稅條件，若部分空間改作商店、辦公室或其他非住家用途，該部分仍須依實際使用情形，按適用稅率課徵房屋稅，不會因整棟房屋符合免稅資格而全部免稅。

因此，民眾若發現鄰居老屋免稅、自己卻收到房屋稅單，不一定代表課稅有誤，可能與房屋現值、持有戶數、持有人身分或使用情形不同有關。如對房屋課稅內容有疑問，可向所在地稅捐機關查詢確認，以免誤解相關規定。

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