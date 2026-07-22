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環部鬆綁 「老碳權」可抵碳費
環境部昨（21）日公布碳費收費辦法相關修正草案，給予兩大放寬。首先，針對新入列排碳大戶的業者，在入列第一年可免繳碳費，等於有一年緩衝期；其次，開放鋼鐵、水泥等高碳洩漏風險產業可運用「老碳權」抵減碳費。
排碳大戶今年首度報繳碳費，新制上路後，環境部氣候變遷署也陸續收到不少產業意見，並持續檢討相關法規。氣候署表示，近年在AI等新興科技帶動下，不少製造業不僅產能增加、排碳量也增加，環境部去年擴大碳盤查後，今年也撈出一些「新加入的排碳大戶」。
官員解釋，考慮這些業者在納管初期要展開盤查查驗、減量措施規劃與財務預算工作，因此規定這些「新戶」碳費申報繳納義務從次年開始，也就是給予一年緩衝，首年免繳碳費，但必須要在同一年度的10月31日前完成自主減量計畫申請。
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