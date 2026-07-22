聽新聞
0:00 / 0:00

環部鬆綁 「老碳權」可抵碳費

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

環境部昨（21）日公布碳費收費辦法相關修正草案，給予兩大放寬。首先，針對新入列排碳大戶的業者，在入列第一年可免繳碳費，等於有一年緩衝期；其次，開放鋼鐵、水泥等高碳洩漏風險產業可運用「老碳權」抵減碳費。

排碳大戶今年首度報繳碳費，新制上路後，環境部氣候變遷署也陸續收到不少產業意見，並持續檢討相關法規。氣候署表示，近年在AI等新興科技帶動下，不少製造業不僅產能增加、排碳量也增加，環境部去年擴大碳盤查後，今年也撈出一些「新加入的排碳大戶」。

官員解釋，考慮這些業者在納管初期要展開盤查查驗、減量措施規劃與財務預算工作，因此規定這些「新戶」碳費申報繳納義務從次年開始，也就是給予一年緩衝，首年免繳碳費，但必須要在同一年度的10月31日前完成自主減量計畫申請。

碳費 碳權 環境部

延伸閱讀

環部鬆手 老碳權有新出路

環境部修法 首度繳碳費允予緩衝期

環境部修收費辦法 開放高碳洩漏事業使用先期專案額度

先期專案額度4400萬噸未用 環境部放寬使用資格

相關新聞

環部鬆綁 「老碳權」可抵碳費

環境部昨（21）日公布碳費收費辦法相關修正草案，給予兩大放寬。首先，針對新入列排碳大戶的業者，在入列第一年可免繳碳費，等於有一年緩衝期；其次，開放鋼鐵、水泥等高碳洩漏風險產業可運用「老碳權」抵減碳費。

星鏈條款三讀 有利服務落地

立法院會昨（21）日三讀修正通過「星鏈條款」，即《電信管理法》第36條，鬆綁外資持股比率、董事長國籍等規定，盼引進全球最大低軌衛星商SpaceX的星鏈（Starlink）服務來台落地。

賣未農用農地 報稅有眉角

財政部高雄國稅局表示，民眾出售未作農業使用的農地時，因同時涉及土增稅、房地合一稅，應留意相關規定。在申報房地合一稅時，繳納的土增稅無法全額列入費用減除，否則恐造成重複扣除，導致申報錯誤。

會計師可擔任遺產管理人

立法院會昨（21）日三讀通過《會計師法》修正案，放寬會計師兼任公營事業董事、監察人限制，並新增會計師得擔任「遺產管理人」執行業務，同時增訂會計師助理人員資格規範、及完善公會運作制度。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。