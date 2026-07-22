星鏈條款三讀 有利服務落地

財政部高雄國稅局表示，民眾出售未作農業使用的農地時，因同時涉及土增稅、房地合一稅，應留意相關規定。在申報房地合一稅時，繳納的土增稅無法全額列入費用減除，否則恐造成重複扣除，導致申報錯誤。

2026-07-22 01:22