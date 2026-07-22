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星鏈條款三讀 有利服務落地
立法院會昨（21）日三讀修正通過「星鏈條款」，即《電信管理法》第36條，鬆綁外資持股比率、董事長國籍等規定，盼引進全球最大低軌衛星商SpaceX的星鏈（Starlink）服務來台落地。
現行電信管理法第36條規定，公眾電信網路業者外國人直接持股不得超過49%、間接持股不得超過60%，董事長須具本國籍。由於星鏈長期採取100%獨資模式，外界認為，外資持股限制是星鏈未能在台落地的主要障礙。
三讀條文將現行「設置使用電信資源之公眾電信網路者，其董事長應具有中華民國國籍，外國人直接持股不得超過49%，直接及間接持股合計不得超過60%」，修正為可在經過主管機關審酌七事項並核准後，不受限制，市場解讀可望為台灣引進Starlink星鏈「解套」。
三讀條文明定，主管機關審查時應綜合考量七大項目，包括：國家安全、公眾電信網路安全、電信資源使用情形、電信網路整體規劃及推動、電信產業發展、電信服務市場發展，以及其他公共利益需要等因素。
NCC日前於委員會審查時回應，其為電信事業監理機關，有關此次修法，建議仍應審酌國際衛星通訊服務對於我國公眾電信網路安全、電信資源使用情形、電信服務市場整體發展、國家安全、電信詐欺防堵及其他公共利益等因素，並宜傾聽多方利害關係人意見後，予以綜合通盤考量。
此外，修正條文也授權主管機關另訂相關子法，明定申請程序、申請條件、應備文件、審查基準及其他相關事項，作為後續審查依據。
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