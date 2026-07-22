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會計師可擔任遺產管理人
立法院會昨（21）日三讀通過《會計師法》修正案，放寬會計師兼任公營事業董事、監察人限制，並新增會計師得擔任「遺產管理人」執行業務，同時增訂會計師助理人員資格規範、及完善公會運作制度。
立委吳秉叡提案說明，近年會計師執業環境之結構性變化，包括永續資訊確信案件日益增加且具跨領域專業需求，另會計師於遺產管理、公營事業治理及公會運作等面向之實務角色亦持續擴展。為因應實務發展需要，並兼顧專業治理與制度明確性，因此提案修法。
此次《會計師法》修法重點之一，是將「遺產管理人」正式納入會計師法定執行業務。
三讀條文明定，考量遺產管理工作涉及財務、稅務及資產管理等專業，且會計師現行已可擔任遺囑執行人，因此新增會計師得擔任遺產管理人。
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