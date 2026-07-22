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賣未農用農地 報稅有眉角

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部高雄國稅局表示，民眾出售未作農業使用的農地時，因同時涉及土增稅房地合一稅，應留意相關規定。在申報房地合一稅時，繳納的土增稅無法全額列入費用減除，否則恐造成重複扣除，導致申報錯誤。

依規定，作農業使用的農地在移轉時免徵土增稅，但接手的買方，如果未繼續作農業使用，再次出售時就要課徵土增稅，且要連同前次未課徵土增稅的漲價數額，都一起計稅。

而在申報房地合一稅時，房地合一稅計算公式原就規定可減除「土地漲價總數額」，以避免與土增稅重複課稅，但可減除部分僅限本人持有期間，與土增稅的土地漲價總數額算法不同。

因此，在列報房地合一費用時，本人持有期間的漲價總數額，已在房地合一計算公式中減除，但前手持有期間的漲價數額則未減除。

依財政部函令規定，納稅人實際負擔、且屬未自房地交易所得扣除部分所對應的土增稅，才能列為移轉費用減除，也就是可依據前手持有期間占整體持有期間比率，計算可減除的土增稅。

舉例來說，阿強（化名）2023年1月購入一筆農地，但並未繼續作農用，後來又在2026年6月以1,000萬元出售。在計算土增稅時，是以前手在2018年取得農地時開始計算土地漲價總數額，為200萬元，應繳土增稅40萬元（包含前手持有期間部分）。

房地合一稅方面，只計算阿強持有期間的土地漲價數額為80萬元，這部分已在房地合一稅公式中得以減除；但因土增稅包含前手持有期間的漲價數額，可按比率計算前手持有期間對應的土增稅24萬元，在申報房地合一稅時列為移轉費用減除。

國稅局提醒，出售未作農業使用的農地，應先確認哪些土增稅屬於可列報的移轉費用，再據以計算房地合一稅課稅所得，以免誤認土增稅可全額扣除，影響申報結果，甚至衍生補稅情形。

農地 土增稅 房地合一稅

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