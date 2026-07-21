以為買房自住就有優惠？地稅局揭首購族最常漏掉這細節 1.2%稅率飛了

不少民眾買下人生第一間房屋，全家搬進新家後，以為只要實際自住，就能適用房屋稅自住優惠稅率，直到收到房屋稅單才發現，仍是按非自住用稅率課徵。台中稅務局解釋，自住用房屋除了符合居住用途外，還必須完成設籍並提出申請，才能適用優惠稅率。

地稅局指出，房屋稅新制自2024年7月1日上路後，自住用房屋須符合多項條件，包括房屋未出租、未供營業使用，供本人、配偶或直系親屬實際居住，且本人、配偶及未成年子女全國合計持有自住房屋以3戶為限。

此外，還必須由本人、配偶或直系親屬其中一人，在每年房屋稅開徵40日前，也就是3月22日（遇假日順延）前，完成戶籍登記，並向稅捐稽徵機關提出申請，當年度才能適用自住用1.2%優惠稅率。

經常有民眾反映，自己明明是首購族，房屋也確實供一家人居住，卻因未設戶籍而無法適用自住優惠。對此，地稅局說明，法令要求辦完戶籍登記，是為了建立全國一致且客觀的認定標準，因此即使符合實際自住條件，若未在期限內完成設籍及提出申請，當年度仍須按非自住用稅率2.6%至4.8%課徵，與自住用1.2%稅率相比，稅額可能相差兩倍以上。

地稅局提醒，新購屋民眾辦理契稅申報時，可直接在契稅申報書附聯勾選申請適用自住用房屋，並於3月22日前完成戶籍登記，即可適用當年度優惠稅率；若當時未勾選，也應記得在期限前完成設籍，並主動向所在地稅捐稽徵機關提出申請，以免錯失優惠、增加房屋稅負擔。