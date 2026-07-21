快訊

MLB／主戰二壘手歸隊下放3選1不是李灝宇 老虎教頭曝有新任務

「紅霞颱風」將生成？粉專曝熱帶擾動可能路徑

新竹熱門景點淪廢墟？他PO荒涼現況照 網友震驚喊可惜

聽新聞
0:00 / 0:00

以為買房自住就有優惠？地稅局揭首購族最常漏掉這細節 1.2%稅率飛了

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
買房示意圖。圖／聯合報系資料照片
買房示意圖。圖／聯合報系資料照片

不少民眾買下人生第一間房屋，全家搬進新家後，以為只要實際自住，就能適用房屋稅自住優惠稅率，直到收到房屋稅單才發現，仍是按非自住用稅率課徵。台中稅務局解釋，自住用房屋除了符合居住用途外，還必須完成設籍並提出申請，才能適用優惠稅率。

地稅局指出，房屋稅新制自2024年7月1日上路後，自住用房屋須符合多項條件，包括房屋未出租、未供營業使用，供本人、配偶或直系親屬實際居住，且本人、配偶及未成年子女全國合計持有自住房屋以3戶為限。

此外，還必須由本人、配偶或直系親屬其中一人，在每年房屋稅開徵40日前，也就是3月22日（遇假日順延）前，完成戶籍登記，並向稅捐稽徵機關提出申請，當年度才能適用自住用1.2%優惠稅率。

經常有民眾反映，自己明明是首購族，房屋也確實供一家人居住，卻因未設戶籍而無法適用自住優惠。對此，地稅局說明，法令要求辦完戶籍登記，是為了建立全國一致且客觀的認定標準，因此即使符合實際自住條件，若未在期限內完成設籍及提出申請，當年度仍須按非自住用稅率2.6%至4.8%課徵，與自住用1.2%稅率相比，稅額可能相差兩倍以上。

地稅局提醒，新購屋民眾辦理契稅申報時，可直接在契稅申報書附聯勾選申請適用自住用房屋，並於3月22日前完成戶籍登記，即可適用當年度優惠稅率；若當時未勾選，也應記得在期限前完成設籍，並主動向所在地稅捐稽徵機關提出申請，以免錯失優惠、增加房屋稅負擔。

房屋稅

延伸閱讀

公益出租優稅 限合法建物

自益信託土地優稅 有條件

結清勞退專戶結餘款 要稅

領股利竟比純領薪水省稅！會計師揭密：一樣收入這樣報能抵扣5%

相關新聞

以為買房自住就有優惠？地稅局揭首購族最常漏掉這細節 1.2%稅率飛了

不少民眾買下人生第一間房屋，全家搬進新家後，以為只要實際自住，就能適用房屋稅自住優惠稅率，直到收到房屋稅單才發現，仍是按非自住用稅率課徵。台中稅務局解釋，自住用房屋除了符合居住用途外，還必須完成設籍並提出申請，才能適用優惠稅率。

騎樓怎麼用才免房屋稅？稅務局點出裝鐵門、擺攤都不行

不少民眾為了增加住家或店面的使用空間，會將騎樓加裝鐵門、改作停車位、住家空間或營業場所，認為只是利用自家空間，不會影響房屋稅。花蓮稅務局提醒，騎樓能否免徵房屋稅，關鍵在於是否持續提供公眾通行，只要封閉自用或妨礙通行，就不符合免稅規定。

結清勞退專戶結餘款 要稅

財政部中區國稅局提醒，企業若已無適用勞退舊制員工，向地方政府申請結清勞工退休準備金專戶，並領回剩餘本金及利息時，該筆款項應列為當年度「其他收入」申報營利事業所得稅，若漏報，不僅須補稅，還可能遭到處罰。

企併法翻修 拚本會期三讀

《企業併購法》修法擬提供租稅優惠，鼓勵中小企業籌組產業控股公司，立法院日前已完成黨團協商，朝野達成共識，將按照行政院版條文通過，未來待立法院排入院會，可望力拚本會期三讀過關。

藥局賣保健品 要課營業稅

近年不少藥局從單純提供處方箋調劑，逐漸轉型為販售成藥、保健食品、嬰兒奶粉及日常用品的複合式經營模式。財政部台北國稅局提醒，藥局一旦兼營商品銷售，應依法辦理稅籍登記並申報營業稅。

自益信託土地優稅 有條件

彰化縣稅務局表示，「自益信託」土地若符合相關規定，出售土地時仍可申請按自用住宅用地稅率10％課徵土地增值稅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。