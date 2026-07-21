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騎樓怎麼用才免房屋稅？稅務局點出裝鐵門、擺攤都不行

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
騎樓示意圖，與本新聞事件無關。圖／聯合報系資料照片
騎樓示意圖，與本新聞事件無關。圖／聯合報系資料照片

不少民眾為了增加住家或店面的使用空間，會將騎樓加裝鐵門、改作停車位、住家空間或營業場所，認為只是利用自家空間，不會影響房屋稅。花蓮稅務局提醒，騎樓能否免徵房屋稅，關鍵在於是否持續提供公眾通行，只要封閉自用或妨礙通行，就不符合免稅規定。

稅務局表示，依現行規定，房屋騎樓若維持供公眾自由通行使用，可免徵房屋稅，目的在鼓勵保留騎樓公共通行功能。不過，若民眾將騎樓加裝鐵門圍起來，改作住家空間、停放私人車輛、設置倉庫，或作為店面擺攤、展示商品及其他私人使用用途，就應依實際使用情形課徵房屋稅。

稅務局指出，部分民眾認為白天開放、晚上關閉，或僅在營業時間封閉騎樓，其他時間恢復通行，就仍可享有免稅優惠，但這種情況仍不符合免稅條件。另外，即使沒有加裝鐵門，若長期堆放貨物、雜物、盆栽或其他物品，導致民眾無法順利通行，也會因喪失公共通行功能，而不能適用免徵房屋稅規定。

稅務局提醒，若原本因封閉使用而被課徵房屋稅，日後已恢復供公眾自由通行，屋主應主動向所在地地方稅稽徵機關申報使用情形變更，並於每年3月22日前提出申請。經稽徵機關查核確認符合規定後，即可恢復適用房屋稅減免，以保障自身權益，也避免因使用情形改變卻未申報，而影響自身稅負。

房屋稅 免稅 騎樓

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