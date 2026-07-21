租屋專法修法 2措施弊大於利喊卡

內政部擬修正「租賃住宅市場發展及管理條例」（租賃專法），修法方向出現重大轉折。據了解，原規畫納入「保障三年租期」、「限制續約租金漲幅」，因擔心動搖房東出租意願，對租屋市場帶來副作用，這兩項修法已踩煞車，不納入此次修法。

至於保障房客申請租金補貼及遷入戶籍權益，以及「租霸下車條款」都將繼續推動，相關條文完成細節調整後，將再送行政院審查。

租賃專法是行政院先前所列優先法案之一，不過因事涉房東、房客權益，政院、內政部在蒐集各界意見後，已針對修法方向做出調整。

內政部最初修法草案，擬保障房客租期，訂約及續約合計至少三年，房東不得任意終止；另原本擬限制續約租金漲幅，不得超過通知當月的房租指數年增率。修法目的是希望提升房客居住穩定性，但經過討論，擔心修法「弊大於利」，這部分已決定暫緩。

據了解，評估過程中各界仍有不同意見，也擔心限制過多可能產生「閉鎖效果」，降低房東出租意願，與如今政府鼓勵空屋釋出的政策背道而馳，反而衝擊租屋族。

目前租賃專法修法將聚焦兩方向。首先是建立「租霸下車」機制，希望加快處理租客惡意欠租、拒不搬遷等情形，提升房東出租意願。

租霸下車條款在今年四月送交行政院審查後，因涉及公證制度及「公證法」規定，行政院要求先與司法院協商相關法制問題。

據悉，原規畫透過租約公證，讓符合終止租約條件的房東，可直接向法院聲請強制執行，但考量並非所有租約都會辦理公證，在與司法院協商後，確定不修公證法，而是朝強化現行租賃調處機制研議，希望提升調處結果的法律效力，讓房東處理租霸案件更有效率。

另一項修法重點則是保障租客權益，將明定房東不得限制房客申請租金補貼、遷入戶籍等權利，若違反規定，相關約定將不具效力，並可依法裁罰，希望兼顧租客與房東雙方權益，健全租屋市場發展。