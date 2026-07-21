食安法翻修 政院本周拍板

因應中聯油品食安事件，行政院長卓榮泰昨（20）日表示，《食品安全衛生管理法》修正案將於周四提報行政院會，將朝十大重點進行翻修，包含提業者自主檢驗頻率、強化業者異常通報責任、加重遲延及隱匿或不實通報裁罰等。

另外國民黨立院黨團昨日也提出食安法修正草案，同樣有十大重點，其中針對系統性重大食安違法，最高行政罰鍰由現行2億元提高至10億元。

卓榮泰昨日召開相關會議，聽取部會報告中聯油品案件檢驗及修法進度。食安法將於本周行政院會通過，將以強化源頭管理、異常通報及數位治理等五大方向，提出十大修法重點，全面強化食安管理。

衛福部所提修法內容包括，提高高風險食品業者自主檢驗頻率、建立特定食品業者實驗室認證制度、增訂實驗室管理及通報義務、建立第三方驗證機構抽樣及通報機制、增訂地方主管機關風險導向查核制度，並強化業者異常通報責任，加重遲延、隱匿或不實通報的裁罰。

此外也將擴大高風險業者追溯追蹤機制，增訂罰鍰保全措施、重大食安事件中央指揮機制，並明確規範違規產品下架、預防性下架及重新上架管理原則等。

卓榮泰強調，這次修法將充分參酌中聯油脂案查處經驗、風險評估結果及各界意見，持續精進食品安全管理制度，透過更完善的法制與管理機制，提升食安治理量能，建立更完整的食品安全防護網。

食藥署指出，30批油品中，扣除先前已確認不合格的五批油品未再重複抽驗，以及一批外銷無法取得檢體外，其餘24批均已完成檢驗。檢驗結果顯示，三批尚未出貨油品均符合規定；另21批已出貨油品，經抽驗上游原油及下游終端產品後，再新增二批不合格，累計共七批油品檢驗不符規定。食藥署表示，檢驗合格批次將提交今日召開的食品風險評估諮議會，由委員進行風險評估，並研議後續處理措施。