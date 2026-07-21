自益信託土地優稅 有條件

彰化縣稅務局表示，「自益信託」土地若符合相關規定，出售土地時仍可申請按自用住宅用地稅率10％課徵土地增值稅。

稅務局說明，土地辦理信託後，土地所有權依法會移轉登記至受託人名下，由受託人依信託契約管理或處分信託財產。不過，若委託人與受益人為同一人，也就是所謂的「自益信託」，在符合條件下，委託人仍可視同土地所有權人。

稅務局指出，適用優惠稅率須符合多項條件，包括土地上的房屋仍供委託人本人、配偶或直系親屬作自用住宅使用，並已辦妥戶籍登記，且房屋沒有出租或供營業使用，同時也不得違反信託目的。

符合上述規定時，即使土地登記在受託人名下，受託人出售土地時，仍可申請按自用住宅用地稅率課徵土增稅，享有自用住宅優惠。