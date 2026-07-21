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企併法翻修 拚本會期三讀

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

《企業併購法》修法擬提供租稅優惠，鼓勵中小企業籌組產業控股公司，立法院日前已完成黨團協商，朝野達成共識，將按照行政院版條文通過，未來待立法院排入院會，可望力拚本會期三讀過關。

企業併購法是行政院本會期優先法案之一。立法院經濟委員會早在去年底就已初審完成企併法修正草案，審查過程爭議不大，多數修正條文照行政院版通過，僅少數保留黨團協商。朝野已達共識，現在就等排案進入院會，就可完成三讀。

企併法修法重點在於，以股份轉換方式成立、且符合一定條件，被收購公司股東所產生的證券交易所得，可選擇免計入當年度基本所得額（最低稅負）課稅，並於實際轉讓時再課徵。國發會評估，修法通過後能達到五年成立15家產業控股公司目標。

初審通過配合第44條之2，增訂第五章之一罰則專章。院版草案第52條之1明訂，成立產業控股公司須依財政部規定格式向稅捐單位申報，未依限或未據實申報者，罰5萬至50萬元；限期責令補報而未補報者，罰10萬至100萬元。

經濟委員會通過初審時，原本有八版本的罰則未達共識，後續由召委陳亭妃召集黨團協商。會中，經濟部次長江文若說明，院版所提的罰鍰額度，是參照《產業創新條例》、《生技醫藥產業發展條例》相關規定，因為這兩個條例跟產業有關。

江文若會中指出，企併法修法也是為提升產業發展環境，且希望中小企業透過打團體戰，來壯大規模，能夠資源共享，因此經濟部希望立法院能同意支持院版，主要是依循前例，有產創條例及生技發展條例等體例可參照。

經濟部 行政院 立法院

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