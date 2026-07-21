結清勞退專戶結餘款 要稅

財政部中區國稅局提醒，企業若已無適用勞退舊制員工，向地方政府申請結清勞工退休準備金專戶，並領回剩餘本金及利息時，該筆款項應列為當年度「其他收入」申報營利事業所得稅，若漏報，不僅須補稅，還可能遭到處罰。

中區國稅局表示，依《勞動基準法》規定，雇主過去為適用勞退舊制員工提撥的勞工退休準備金，都存放在勞工退休準備金專戶，當年提撥時已可列為公司費用。

因此，若日後公司沒有適用舊制退休制度的員工，完成退休金或資遣費結清後，向地方政府申請註銷勞工退休準備金監督委員會帳戶，並領回剩餘本金及利息，這筆款項就必須轉列為公司當年度收入。

國稅局指出，不少企業容易誤以為領回的是原本存入專戶資金，因此沒有列入所得申報，但由於提撥時已享有費用列支的租稅效果，若領回時再不列為收入，就會造成重複享有租稅利益，因此依法必須列報其他收入。

國稅局舉例，甲公司於2024年與適用勞退舊制的員工完成年資結清，之後已沒有舊制退休金員工，因此向地方政府申請結清勞工退休準備金專戶，並領回剩餘本金及利息合計48萬餘元。

不過，公司辦理2024年度營所稅結算申報時，漏未將這筆款項列報為其他收入，經國稅局查獲後，除了補徵稅款外，也依《所得稅法》規定裁處罰鍰。

近年愈來愈多企業因舊制退休金制度逐漸退場，陸續完成舊制退休金結清。國稅局提醒，企業主、會計及財務人員，在辦理營所稅結算申報時，務必檢查是否有結清勞工退休準備金專戶並領回餘額，以免因一時疏忽漏報收入而增加稅務負擔。

國稅局也提醒，若企業已發現漏報該筆收入，只要在案件尚未遭人檢舉、國稅局尚未展開調查前，主動向國稅局補報所得並補繳應納稅款，依稅法規定可適用自動補報補繳機制，免予處罰。因此，企業若發現申報有誤，應儘速更正，以降低違規風險，保障自身權益。