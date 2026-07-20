美國取消FBAR免罰補報 資誠籲具美國稅務身分者及早盤點

美國持續收緊海外資產申報規範。資誠表示，美國國稅局（IRS）自2026年7月1日起正式取消「逾期FBAR申報程序（Delinquent FBAR Submission Procedures）」的免罰補報機制，未來納稅人即使主動補報海外銀行及金融帳戶報告（FBAR），也不再享有明確的免罰保障，顯示美國正持續強化國際稅務遵循及海外資產揭露要求，納稅人可運用的行政救濟空間也進一步縮小。

資誠聯合會計師事務所美國業務負責人蘇宥人表示，這次看似只是調整FBAR補報程序，但從近年美國國際稅務執法趨勢來看，影響範圍更廣。美國近年已陸續終止「境外帳戶自願揭露計畫」（OVDP），並調整逾期海外資訊申報相關制度，如今再取消FBAR逾期補報免罰機制，顯示IRS已由過去提供明確行政寬容措施，逐步轉向以個案審查及執法裁量為主。

蘇宥人指出，過去符合特定條件的納稅人，可透過逾期FBAR申報程序補報並免除罰款，如今這項制度已正式取消。IRS也在官網明確表示，逾期提交FBAR屬於違規行為，可能面臨裁罰；若尚未被IRS聯繫或調查，仍建議盡快完成補報，以降低未來受罰風險。

他表示，過去許多納稅人選擇使用這項程序，主要是因為享有較明確的免罰保障。制度取消後，即使主動補報，也無法再預期獲得相同待遇，未來補救作業將更仰賴完整的事實分析、充分的「合理原因聲明」（Reasonable Cause Statement）及相關證明文件，並須與IRS進一步溝通。

根據IRS規定，納稅人補報時仍可提出合理原因聲明，說明未能如期申報的背景與原因。不過，IRS仍保留個案審查權限，即使已提出說明，仍可能先開罰，再要求納稅人補充資料，透過正式程序主張合理理由。

蘇宥人提醒，赴美工作及持有跨境資產的台灣民眾更應提高警覺。常見案例包括赴美前已持有台灣銀行或證券帳戶、持有家族企業股權、擁有海外投資公司、接受境外親屬贈與、參與家族信託，或長期居住美國卻未留意海外資產也須申報等情況，都可能涉及FBAR申報義務。

他指出，過去不少納稅人因不熟悉美國國際稅務制度，或誤解規定而未完成申報。不過，《海外帳戶稅收遵循法案》（FATCA）實施多年後，各國金融機構持續強化稅務資訊蒐集及跨國交換，美國掌握海外金融資訊的能力已大幅提升，過去抱持「未申報也不會被發現」的心態已不可行。

蘇宥人表示，近年美國對海外稅務違規案件的處理方向已趨於一致。自2018年OVDP終止後，IRS對逾期國際資訊申報案件，已由過去偏向行政寬容，逐步轉向依個案事實及裁量處理。此次再修正FBAR逾期申報制度，也引發國際稅務實務界高度關注未來海外申報補救制度的發展。

他提醒，目前沒有跡象顯示IRS將終止其他海外合規計畫，但由於相關制度屬行政措施，未來是否持續維持仍具不確定性。具有美國稅務申報義務的個人及企業，應及早盤點海外資產、檢視申報義務並規劃合規策略，以降低未來稅務爭議及合規成本，因應制度持續調整。