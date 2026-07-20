小商家給付薪資 要辦扣繳

財政部高雄國稅局表示，就算是經核定免用統一發票的小規模營業人，若有給付薪資、租金等須扣繳及申報事項時，仍應依規定辦理，以免因漏報而挨罰。

不少年輕人懷抱創業夢，在創業初期辦理獨資或合夥商號稅籍登記後，因規模較小、每月銷售額未達20萬元，經國稅局核定為免用統一發票的小規模營業人。

高雄國稅局指出，雖為小本生意，但只要承租店面或聘請員工，或年度中有給付薪資、租金或其他各類所得時，小規模營業人（獨資或合夥商號）就是法定扣繳義務人，應依所得稅法等相關規定辦理扣繳及申報。

舉例來說，余小姐（化名）獨資創業開設服飾店，經核定免用統一發票，2023年承租房屋，房東為境內居住個人，在每次給付租金2.8萬元時，應按10％扣取稅款2,800元，並在下個月10日前將所扣稅款繳納公庫，並在隔年1月底前申報扣繳憑單，若未辦理，除補稅外甚至可能挨罰。