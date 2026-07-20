稅收挹注長照基金增一成 上半年遺產稅撥入金額大增86%最多

今年上半年總稅收寫新高，財政部統計，今年上半年稅收挹注長照基金393億元，年增9.8％，四大稅收來源中，以遺產稅撥入金額大增86.4％最多，贈與稅也增加43.4％，房地合一稅則因為房市尚未穩定回溫，仍呈現年減6.1％，不過減幅已經縮小。

長照基金2017年時由《長期照顧服務法》授權成立，基金財源包含遺贈稅、菸稅、菸品健康福利捐、捐贈收入、基金孳息收入、房地合一稅以及政府預算撥充。

長照基金來自稅收的財源共四項稅目，包括遺產稅、贈與稅調整為三級累進稅率所增加的收入、菸稅調漲後所增加的收入，以及房地合一稅扣除中央統籌分配、撥入住宅基金後的餘額。參考暫列預算，長照基金今年預算數為1,190億，與前一年相比增加12.26％。

今年上半年撥入長照基金稅收共393億元，與去年同期相比增加35億元、年增9.8％。

稅收財源方面，房地合一稅今年以來累計貢獻長照基金160億元，較前一年同期減少10億元，年減6.1％，目前仍為長照基金最主要稅收財源，但也是四大稅收來源中唯一年減。

據財政部統計，個人房地合一稅6月實徵淨額45億元，年增6.3％，這是在連14個月負成長之後首度轉正，不過以累計數來看，房地合一稅上半年實徵225億元，年減5.1％，連帶影響所撥補之相關基金。

長照基金今年上半年第二大稅收來源為菸稅，共挹注131億元，年增1.6％，增幅略為收斂。