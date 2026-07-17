打贏房屋官司卻挨罰上千元 男漏掉這事喊冤：法院沒通知

打贏房屋官司，不代表一切都結束了。嘉義一名民眾因房屋所有權訴訟勝訴，等法院判決確定後才辦理產權移轉，卻因遲了5個多月才申報契稅，不但須繳納契稅1萬8,969元，還被加徵7,397元怠報金。他不服提起訴願，主張沒有人提醒必須申報契稅，且自己直到辦理過戶時才知道要繳稅，但最終仍遭駁回。

訴願決定指出，該民眾因房屋所有權訴訟勝訴，在2023年6月取得法院判決確定，並於同年12月才向稅捐機關申報契稅。稅務機關認定已逾法定申報期限，因此除核定契稅1萬8,969元外，另依契稅條例加徵7,397元怠報金。

民眾主張，自己並非故意遲報，而是法院及稅務機關都沒有通知必須申報契稅，直到後續到地政事務所辦理房屋所有權移轉登記時，才知道還要先完成契稅申報，因此認為怠報金不合理，要求撤銷並退還。

不過，訴願審議委員會指出，依契稅條例規定，因法院判決取得不動產所有權者，應自法院判決確定日起30日內申報契稅，申報期限並不會因地政機關尚未辦理過戶，或稅捐機關沒有主動通知而延後。換言之，只要法院判決確定，納稅義務人就有主動申報的責任。

訴願決定也說明，該案民眾雖主張自己未收到法院通知，但他當時已委任律師處理訴訟，而法院判決確定證明書已合法送達訴訟代理人。依法，送達律師與送達本人具有相同法律效力，因此契稅申報期限仍應自律師收到判決確定證明書起開始計算，不能主張不知道而免除責任。

此外，原處分機關重新計算後，認定實際逾期天數比原先更多，怠報金原本應提高至8,156元，但基於行政救濟不得作成更不利於當事人的決定，因此仍維持原核定7,397元，不再追加處罰。

訴願委員會最後指出，稅務案件採申報制度，納稅義務人本就負有主動申報義務，不能以不熟悉法令、未獲提醒或等待其他機關通知，作為免除責任的理由，因此駁回其訴願。