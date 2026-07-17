AI 紅利發威！營所稅今年可望連5年破兆再創新高

受惠AI商機帶動企業獲利成長，財政部統計處指出，我國營所稅近年持續攀升，今年全年稅收可望連續第五年突破1兆元，並有機會改寫去年1兆1,482億元的歷史新高紀錄，持續穩坐國內第一大稅目。

財政部統計處發布最新財政統計通報指出，營所稅長年占全國總稅收約兩至三成，是我國最重要的稅收來源。回顧近年變化，2020年因新冠疫情衝擊，政府祭出延分期繳稅及免辦暫繳等措施，當年營所稅實徵淨額降至4,771億元，年減26.4%，創下2003年以來新低。

不過，隨著疫情趨緩，免辦暫繳稅款陸續回流，加上上市櫃企業獲利大幅成長，營所稅自2021、2022年連續兩年大增逾四成，2022年更首度突破1兆元門檻。近年AI產業快速發展，帶動科技業獲利續創高峰，使營所稅已連續四年維持兆元以上，2025年實徵淨額達1兆1,482億元，再創歷史新高。

統計處表示，今年營所稅預算數編列1兆2,863億元，截至上半年已徵起7,803億元，占全年預算約六成，因此審慎樂觀看待全年不僅可連續第五年突破1兆元，也有望刷新歷史最高紀錄。

若與國際相比，台灣近年公司所得稅成長幅度同樣名列前茅。統計處分析，2021年至2024年間，愛爾蘭公司所得稅累計成長136%，主要受惠大型藥廠及雲端服務業營收大增；台灣則以135.2%的增幅緊追在後，表現優於美國、德國、日本及英國等主要經濟體。

美國同期公司所得稅累計增加119.1%，除了科技巨頭獲利亮眼外，也受到企業最低稅負制度上路帶動；德國增加72.3%，日本增加51.3%，荷蘭增加93.9%，英國增加97.4%。相較之下，南韓因2023年調降企業所得稅率，各級距稅率下修1個百分點，四年累計僅成長10%；法國則因調降稅率及企業獲利放緩，累計增幅25.1%，相對較低。

若以公司所得稅占GDP比率觀察，2024年台灣為4.4%，與荷蘭相近，略低於日本5.1%及愛爾蘭5%，但高於美國2.2%、德國2.2%、法國2.3%、南韓2.8%及英國3.5%，顯示企業獲利對台灣整體稅收貢獻相當顯著。